1 Setembro 2023, 17h49

A Metalogalva, empresa da área da engenharia e proteção de aço, comprou a Electrofer, uma empresa metalomecânica da Marinha Grande, que conta com mais de 250 colaboradores, segundo informa a empresa.

A Electrofer passou por um processo de reestruturação conduzido pelo fundo de capital de risco CoRe Capital, que implicou a injeção de capital, a qualificação do quadro técnico e o reforço das competências de gestão. Isso permitiu que o negócio global da Electrofer registasse um crescimento de vendas de cerca de 30% e uma quase triplicação do EBITDA entre 2019 e 2022, bom desempenho que se reforçou em 2023, ano em que a unidade de tratamento de superfícies está a apresentar níveis de crescimento de vendas e rentabilidade sem precedentes.

“O processo de recuperação da Electrofer cumpriu integralmente os objetivos para os quais o fundo CoRe Restart foi criado: recuperar empresas devolvendo-as mais fortes ao mercado e em condições de integrarem grupos líderes nacionais, nos quais a Metalogalva se destaca como um exemplo de excelência”, refere Pedro Araújo e Sá, sócio da CoRe capital e presidente do conselho de administração da Electrofer.

Com um volume de negócios consolidado de 400 milhões de euros, em 2022, e um EBITDA de 50 milhões, a Metalogalva tem uma presença ativa em 15 países e quatro continentes. Em maio, inaugurou a primeira unidade produtiva nos EUA, e agora dá um passo na estratégia de desenvolvimento sustentável e de aposta na inovação.

Sérgio Silva, presidente do conselho de administração da Metalogalva, mostra-se satisfeito com esta operação, “que nos permite assegurar um reforço imediato da nossa capacidade produtiva”, salientando que “continuamos com um plano de desenvolvimento ambicioso e atentos a oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico”.