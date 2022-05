Metro avisa que construção de novos viadutos implica condicionamentos na ciclovia do Campo Grande

O Metropolitano de Lisboa avisa que deu início em janeiro “às intervenções relativas ao Plano de Expansão da rede que envolve a empreitada de projeto e construção dos toscos, acabamentos e sistemas para o prolongamento das linhas Amarela e Verde, através da construção de dois novos viadutos na zona do Campo Grande”.

No âmbito desta empreitada, “o troço da ciclovia existente na Rua Cipriano Dourado, frente à Rua Fernando Curado Ribeiro e Rua Ator António Silva está interditado devido à montagem do estaleiro das obras do Metro junto ao lado Nascente da estação Campo Grande, com vista à ampliação da estação”, avisa o Metro de Lisboa em comunicado.

Como alternativa foi criado um troço de ciclovia alternativo, alerta a empresa.

A construção da nova linha Circular irá implicar a construção no Campo Grande de dois novos viadutos. Um viaduto de cerca de 158 metros que permitirá “fechar” o anel no Campo Grande e outro novo viaduto de cerca de 428 metros implantado a norte dos viadutos já existentes que fará a ligação do troço Odivelas/Campo Grande da atual linha Amarela à estação de Telheiras (atual linha Verde).