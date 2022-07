Metro de Lisboa disponibiliza aplicação com informação dos comboios em tempo real

O Metro de Lisboa (ML), em parceria com a Moovit, disponibilizou uma aplicação com informação sobre horários dos comboios e duração de viagem em tempo real.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa explica que o objetivo “é que não só os utilizadores da Moovit, mas todos os clientes do Metro de Lisboa consigam simplificar e melhorar a sua experiência de viagem de metro”.

“O acesso a esta funcionalidade pode ser feito através da aplicação, gratuita e disponível para download nas plataformas IOS e Android, bem como através do site do ML, graças a uma solução web trabalhada entre as duas empresas”, indica o ML.

Uma das características desta aplicação é mostrar em tempo real quanto tempo falta para um comboio chegar à estação de origem e de destino, pesquisada pelo utilizador. Desta forma, o tempo de espera na estação de partida será menor, uma vez que será conhecida a hora exata a que o comboio vai passar.

O Metro de Lisboa também vai passar a dispor de uma ferramenta de comunicação com o cliente que permite enviar alertas e mensagens para o ecrã dos utilizadores da Moovit.

Sobre a parceria com a Moovit, Vítor Domingues dos Santos, Presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, aponta que “através deste tipo de parcerias, conseguimos a cada dia promover uma maior utilização dos transportes públicos e uma mobilidade mais sustentável e amiga do ambiente”.

“Para o Metropolitano de Lisboa é importante continuar a trabalhar no sentido de desenvolver soluções que respondam às necessidades e expectativas dos nossos clientes, melhorando de forma contínua o serviço de mobilidade que prestamos. Numa era marcadamente digital, a disponibilidade de informação em tempo real afigura-se, cada vez mais, essencial para melhorar a experiência dos atuais e futuros clientes da rede deste metropolitano”, sublinha Vítor Domingues dos Santos.