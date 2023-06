Em causa está a modernização dos doze lances de escadas mecânicas existentes e a instalação de quatro novos elevadores na estação Campo Grande. Obras, que tiveram início dia 26 de junho e deverão estão concluídas no final do ano.

27 Junho 2023, 13h09

O Metropolitano de Lisboa anunciou esta terça-feira um investimento de 2,9 milhões de euros na modernização de infraestruturas que permitem o acesso pleno a pessoas com mobilidade reduzida.

Em causa está a modernização dos doze lances de escadas mecânicas (escadas rolantes) existentes e a instalação de quatro novos elevadores na estação do Campo Grande, cujas obras, que tiveram início ontem, dia 26 de junho, deverão estão concluídas no final do ano.

Em comunicado, a empresa explica que a intervenção ocorre no âmbito da concretização do Plano Nacional para a Promoção da Acessibilidade, que prevê a “adaptação e modernização das estações que o Metropolitano de Lisboa com o objetivo de alcançar o princípio de “Acessibilidade e Mobilidade para Todos”.

De acordo com o Metropolitano de Lisboa, 77% das estações (43 em 56) dispõem de elevadores entre o átrio de bilheteiras e a superfície, pelo que estão preparadas para assegurar um acesso pleno a pessoas com mobilidade reduzida

“No âmbito das intervenções de beneficiação de acessibilidades e modernização de equipamentos mecânicos, o Metropolitano de Lisboa já realizou um investimento total de cerca de 5,12 milhões de euros na substituição de componentes e equipamentos em diversas estações. Prevê-se que até 2025 o Metro de Lisboa venha a ter 52 estações com acessibilidade plena. Este número não contempla as novas estações do plano de expansão, que abrirão ao público já dotadas de todos os equipamentos necessários e meios de acessibilidade plena”, é detalhado no mesmo comunicado.