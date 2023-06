O prémio foi atribuído pela World Conference in Transport Research (WCTR) e distingue o metro de Lisboa por ter registado o maior crescimento da taxa de produtividade a nível europeu.

19 Junho 2023, 18h17

O metropolitano de Lisboa recebeu o prémio de Excelência “Most Productivity Improved System in Europe”, atribuído pela World Conference in Transport Research (WCTR). Esta é uma distinção que reconhece Lisboa como a cidade europeia com maior crescimento na taxa de produtividade do seu sistema de metro.

As restantes cidades distinguidas em termos de produtividade foram, por ordem decrescente, Changsha (China), Osaka (Japão), Daejeon (Korea) e Miami-Dade (US/Canadá, e em termos de eficiência destacam-se as cidades de Madrid, Shenzhen, Kobe (Japão), Gwangju (Koreia), Hyderabad (Índia), Nova Iorque e Toronto.

Vitor Domingues dos Santos, Presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, atribui esta distinção ao esforço da empresa na promoção da melhoria contínua do serviço prestado aos seus clientes, referindo que “esta distinção (…) atesta o trabalho árduo e a dedicação dos nossos profissionais e reforça o nosso compromisso em fornecer transportes públicos eficientes e fiáveis ​​aos nossos clientes, lisboetas, pendulares e visitantes”.

A cerimónia vai decorrer na Conferência Mundial da World Conference in Transport Research, que se realiza em Montreal, Canadá, de 17 a 21 de julho.

O prémio é atribuído com base na análise comparativa dos Relatórios e Contas das operadoras de transporte, permitindo identificar aqueles que mais se destacam em termo de eficiência e produtividade. Para proceder a esta análise, a WCTR constituiu um grupo de trabalho que conduziu um estudo de mais de 50 cidades e regiões metropolitanas pelo mundo.