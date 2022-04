Metro de Lisboa renova bancos em todas as carruagens

Para aqueles que por hábito utilizam o Metro de Lisboa para se deslocar, saiba que a partir desta quinta-feira irá deparar-se com uma imagem renovada dentro das suas carruagens. A empresa de transportes públicos substituiu o forro de todos os bancos da frota. O antigo tecido foi assim substituído por um novo revestimento em cortiça, mais amigo do ambiente.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, o Metropolitano de Lisboa afirma que “os novos bancos são revestidos com um produto de origem nacional”, tendo este sido projetado de forma a obter uma “total resistência na sua utilização diária” por parte dos milhares de utilizadores que circulam pelas linhas do metro da cidade, sendo que este é também um produto de “fácil limpeza”.

Quanto à sua durabilidade, prevê-se que o revestimento novo dure 15 anos, sendo maior do que a do anterior revestimento em tecido. “Os assentos e as costas dos bancos foram dimensionados para uma total resistência na sua utilização diária, sendo, pelas propriedades dos materiais escolhidos, de fácil limpeza”, lê-se na nota.

Assim, os novos bancos, apresentam-se mais ergonómicos e resistentes, garantindo melhores condições de utilização pelos clientes do Metropolitano de Lisboa, conferindo ao interior das carruagens um aspeto rejuvenescido e modernizado.