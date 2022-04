Metro de Lisboa vai estar em greve amanhã, 22 de abril

“O Novobanco considera dever considerar-se cumpridos os 33 compromissos acordados com a DG Comp, com base nos pressupostos-chave que sustentaram os planos de negócio acordados para o período de 2017 a 2021”, mas o banco manter-se-á no período de reestruturação até que a DG Comp conclua a avaliação, diz Byron Haynes no relatório e contas.