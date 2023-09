O ML Informa funciona de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00 e disponibilizará informação sobre o Plano de Expansão da Rede atual e futura do Metropolitano de Lisboa, nomeadamente os novos trajetos, novas estações e os acessos, bem como informação atualizada sobre a evolução das obras em curso e as alterações temporárias na circulação rodoviária e pedonal necessárias para a concretização destes projetos.

1 Setembro 2023, 12h22

O Metropolitano de Lisboa disponibiliza, a partir de hoje, o dia 1 de setembro, um posto de atendimento ao público dedicado à partilha de informação sobre o Plano de Expansão da rede, em particular sobre o prolongamento das linhas Amarela e Verde, do Rato ao Cais do Sodré, e sobre o prolongamento da linha Vermelha, de São Sebastião a Alcântara.

Em comunicado, a empresa diz que o posto está localizado no cruzamento da Avenida 24 de Julho com a Avenida D. Carlos.

O ML Informa funciona de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00 e disponibilizará informação sobre o Plano de Expansão da Rede atual e futura do Metropolitano de Lisboa, nomeadamente os novos trajetos, novas estações e os acessos, bem como informação atualizada sobre a evolução das obras em curso e as alterações temporárias na circulação rodoviária e pedonal necessárias para a concretização destes projetos.

O ML Informa esclarecerá, assim, informações sobre o projeto de Prolongamento das Linhas Amarela e Verde, para construção da linha Circular, que será uma realidade em 2025, constituindo-se como um projeto estruturante para a cidade de Lisboa.

O Metro de Lisboa detalha que a execução deste plano está dividida em quatro lotes. O Lote 1 envolve a execução dos toscos entre o término da estação Rato e a estação Santos; o Lote 2 engloba a execução dos toscos entre a estação de Santos e a estação do Cais do Sodré; o Lote 3 visa a construção de dois novos viadutos e ampliação da estação do Campo Grande; e o Lote 4 envolve a construção dos acabamentos e sistemas para a futura linha Circular.

Também o prolongamento da linha Vermelha, entre São Sebastião e Alcântara, terá uma extensão total de cerca de 4km, contando com três novas estações subterrâneas (Amoreiras/Campolide, Campo de Ourique e Infante Santo) e uma estação à superfície (Alcântara), onde se fará a ligação à futura Linha Intermodal Sustentável, promovendo a ligação ao concelho de Oeiras (LIOS Ocidental).

Estes projetos, associados aos outros previstos no Plano de Expansão e Modernização da rede do Metropolitano de Lisboa, reorganizarão a mobilidade metropolitana, “com um efetivo aumento do número de utilizadores do transporte público e uma diminuição de utilização de transporte individual, com ganhos ambientais significativos e um aumento da qualidade do serviço que o Metropolitano de Lisboa presta aos seus clientes”.