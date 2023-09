Com o objetivo de diminuir o tempo nas filas de espera, o metropolitano de Lisboa vai ter quatro postos destinados à produção urgente dos cartões Navegante Urgente, nas estações Alameda, Campo Grande, Jardim Zoológico e Marquês de Pombal.

7 Setembro 2023, 16h01

O metropolitano de Lisboa vai manter abertos quatro postos de atendimento destinados à produção urgente dos cartões Navegante Urgente, com o objetivo de reduzir os tempos de espera na reabertura do ano escolar e do regresso de férias.

Estes postos estão localizados nas estações Alameda, Campo Grande, Jardim Zoológico e Marquês de Pombal, e têm o horário de funcionamento nos dias úteis entre as 07h45 e as 19h45.

Os postos de venda para emissão de cartões navegante em regime normal funcionam nas estações Colégio Militar, Jardim Zoológico, Marquês de Pombal, Baixa-Chiado, Rossio, Cais do Sodré, Campo Grande, Oriente e Aeroporto, com o horário de funcionamento nos dias úteis, das 07h45 às 20h30.

Os utilizadores do metropolitano de Lisboa têm à sua disposição a aplicação Próximo, uma funcionalidade que permite obter senhas eletrónicas para atendimento nos Postos Cartão Urgente e Espaços Cliente nas estações Marquês de Pombal e Campo Grande, disponível para sistema operativo iOS e Android.