A Nova iniciativa faz parte do programa Skills for Jobs da tecnológica e tem como objetivo colmatar a escassez global de competências e ajudar as organizações a formar e a melhorar os conhecimentos dos colaboradores para empregos em IA.

29 Junho 2023, 17h00

A Microsoft anunciou hoje uma nova Skills Initiative de Inteligência Artificial (IA) para ajudar as pessoas e as comunidades em todo o mundo a aprenderem a partido do poder da IA.

De acordo com o recente Work Trend Index da Microsoft, a IA está preparada para desenvolver novas formas de trabalhar. Segundo o Trend Index, cerca de 62% dos inquiridos afirmam que se debatem com demasiado tempo gasto na procura de informações durante o dia de trabalho, e apesar de 49% das pessoas afirmarem que estão preocupadas com o facto de a IA poder substituir os seus empregos, são mais as que preferiam delegar o máximo de trabalho possível à IA para diminuir a carga de trabalho.

A Microsoft, a data.org, o Microsoft’s AI for Good Lab e o GitHub estão a lançar um programa de apoio aberto para explorar, desenvolver e implementar a forma como as organizações sem fins lucrativos, as empresas sociais e as instituições académicas ou de investigação podem formar e capacitar a sua força de trabalho para utilizar a IA generativa.

Esta iniciativa faz parte do programa Skills for Jobs da Microsoft, inclui novos cursos gratuitos desenvolvidos com o LinkedIn e um novo desafio de subvenção com a data.org para que as organizações criem estratégias de upskilling e reskilling para os colaboradores em matéria de IA generativa.

Andrés Ortolá, Diretor-Geral da Microsoft Portugal, afirma que “estamos muito orgulhosos por lançar um novo programa de apoio que irá permitir aprofundar ainda mais a implementação de uma IA generativa eticamente responsável”.