31 Agosto 2023, 11h30

A gigante tecnológica Microsoft vai separar a sua aplicação Teams do pacote do Office, de forma a tornar mais fácil que produtos concorrentes funcionem com o seu software, informou a empresa norte-americana nesta quinta-feira. Esta separação é a forma encontrada pela Microsoft para evitar uma possível multa da União Europeia (UE) por práticas anticoncorrenciais.

Segundo a “Reuters”, as concessões da Microsoft não resolvem as preocupações, as autoridades da concorrência da UE afirmaram hoje que vão tomar nota do anúncio da empresa mas recusaram fazer qualquer tipo de comentários.

O Teams foi adicionado ao pacote do Office 365 em 2017 gratuitamente. Eventualmente, esta aplicação substituiu o Skype e ganhou bastante popularidade durante a pandemia, devido à sua capacidade de realizar videoconferências.

“Hoje estamos a anunciar mudanças proativas, que esperamos que atuem sobre estas preocupações de uma forma significativa, enquanto a Comissão Europeia continua a sua investigação, com a qual temos estado a cooperar”, afirmou Nanna-Louise Linde, vice-presidente da Microsoft para assuntos governamentais europeus.

Segundo Nanna-Louise Linde, as mudanças procuram abordar as duas preocupações da UE, para que “que os clientes possam escolher uma opção empresarial sem o Teams e a um preço menor do que os pacotes que incluem o Teams, e que deveríamos fazer mais para facilitar a interoperabilidade entre empresas rivais de comunicação”.

Estas alterações vão entrar em vigor a partir de dia um de outubro, e vão ser aplicadas na Europa e na Suíça.