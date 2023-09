Migrações: Bruxelas defende manutenção do acordo com a Tunísia

A Comissão Europeia defendeu hoje, face a críticas de eurodeputados, a manutenção do acordo migratório com a Tunísia, afirmando que a cooperação com este país levou a um aumento das interceções e resgates de barcos.

12 Setembro 2023, 13h59