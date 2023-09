O candidato do PSD/CDS-PP disse que a matriz nacionalista e centralista do Chega choca com a “matriz regionalista muito forte” do PSD Madeira. Albuquerque acrescenta também que a coligação PSD/CDS-PP “não se vai colocar numa situação de estar condicionada” nas suas reivindicações autonomistas.

O presidente do Governo Regional da Madeira e candidato da coligação PSD/CDS-PP às eleições regionais, marcadas para 24 de setembro, Miguel Albuquerque, em entrevista ao Jornal Económico, rejeita acordos com o Chega, salientando que a matriz nacionalista e centralista da força partidária choca com a “matriz regionalista muito forte” do PSD Madeira. Albuquerque acrescenta também que a coligação “não se vai colocar numa situação de estar condicionada” nas suas reivindicações autonomistas.

Albuquerque aborda os motivos do PSD não estar a conseguir capitalizar o descontentamento com o Governo da República e a importância dos atos eleitorais da Madeira, europeias, e dos Açores.

A coligação PSD/CDS-PP parte com o objetivo de ganhar as eleições. As sondagens apontam nesse sentido. Mas também deixam em aberto a necessidade de acordos pós-eleitorais. A coligação tem alguma linha vermelha relativamente a esta matéria?

As linhas vermelhas. Essa linha vermelha foi inventada pelo PS para condicionar o PSD a nível nacional. Nós não embarcamos nisso. Porque as linhas vermelhas são estabelecidas pelo PS. Acho que foi uma grande jogada estratégica no sentido de condicionar o centro-direita em Portugal.

Eu não tenho medo de enfrentar a esquerda. E por conseguinte o meu adversário é a esquerda. O socialismo e o comunismo. Acho que são doutrinas que empobrecem as sociedades. Portanto se o PS não estabeleceu linhas vermelhas para fazer acordos em 2015 com partidos que são anti-mercados, anti-NATO, anti-União Europeia, como o partido comunista e os radicais do BE porque é que PSD vai ficar condicionado por linhas vermelhas.

Só que na Madeira tenho que ser muito franco. Nós aqui na Madeira não vamos fazer acordos com o Chega nem isso está em equação. Porque o Chega é um partido pela sua matriz nacionalista e centralista como os seus congéneres europeus como o VOX, em Espanha, e a Frente Nacional, em França.

O VOX defende, como defendeu agora nas eleições em Espanha, a extinção das autonomias em Espanha. E a Frente Nacional propõe a redução substancial da autonomia da Córsega. Nós somos um partido com uma matriz regionalista muito forte. E sobretudo muito forte do ponto de vista da autonomia e do alargamento da autonomia.

Portanto não vamos fazer acordos com os nossos adversários e sobretudo nunca nos vamos colocar numa situação de estarmos condicionados nas nossas reivindicações autonomistas. Isso não está no nosso horizonte nem é nosso objetivo fazer qualquer acordo com o Chega.

Agora eu acho que é importante dizer que o Chega como qualquer partido tem direito a existir uma vez que foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional (TC) e representa eleitores.

Apesar de agora existir uma decisão do TC que invalidou a convenção do Chega ….

Eu tenho grandes dúvidas sobre as decisões do TC. Aliás eu sou um grande crítico do TC. O TC tem neste momento um percurso histórico em Portugal do ponto de vista da defesa da descentralização e da modernidade do país é do meu ponto de vista nefasto.

Eu acho que o histórico do TC desde a Comissão Constitucional têm sido sempre decisões muitas delas inconsequentes e absurdas e que são sempre contra a Madeira e os Açores.

Portanto não tenho qualquer estima nem muito apreço pelas decisões do TC.

Na lista da coligação PSD/CDS-PP estão integrados autarcas que vão atingir o limite máximo de mandatos. Qual foi o critério para a sua inclusão nas listas?

O critério é que os autarcas são políticos que conhecem muito bem os concelhos. A nossa lista é uma lista abrangente, apesar de ser um círculo único, a Madeira, é uma lista que comporta elementos com vínculo, com ligação forte aos concelhos.

Todos os concelhos estão representados ao contrário da lista do PS que nem um candidato em lugar elegível do norte da Madeira tem. Temos a Juventude Social Democrata em lugar elegível. Temos um representante dos Trabalhadores Sociais Democratas.

É uma lista abrangente. E os autarcas inserem-se exatamente nessa necessidade que nós temos, prática e objetiva, e reiterada, da nossa praxis política de ter sempre uma grande ligação às comunidades locais.

E assumindo que estes presidentes de Câmara em função, vão assumir funções como deputados, isso vai implicar saírem da presidência dessas Câmaras?

Não. Só no fim do mandato. É isso que está acordado. É esse que é o compromisso. Os nossos presidentes cumprem o mandato até ao término do seu exercício. E depois assumem posteriormente em substituição o seu lugar na Assembleia.

Se voltar a presidir ao Governo Regional este será o seu último mandato? E estará o atual presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, na linha de sucessão?

Eu não sei. Tudo depende. Porque falar com muita antecedência de uma saída do Governo cria sempre instabilidade. Cria instabilidade no partido, cria instabilidade no Governo. Portanto a minha ideia será nunca anunciar com muita antecedência quando tiver que sair. E falar de sucessores ainda pior a emenda do que o soneto. Isso é tudo muito bom do ponto de vista da conversa de jantar, entre as famílias, mas não do ponto de vista político.

Tem defendido uma taxa ainda mais baixa no IRC na Madeira. Neste momento isso implicaria que o Estado baixasse as atuais taxas de IRC, tendo em conta que já esgotou o diferencial fiscal máximo permitido ao abrigo das Lei das Finanças Regionais, face às taxas praticadas no território continental?

O Estado o ano passado cobrou 87 mil milhões de euros. Esta é uma brutalidade de impostos que é cobrado às famílias. Se o Estado quiser continuar esta política de estatização de carga fiscal altíssima pelo menos que dê à Madeira a possibilidade de nós termos uma autonomia fiscal no sentido de fixar esse diferencial superior a 30%.

Porque a política fiscal é um instrumento também não só de política económica, mas também de política social e de coesão. Quando eu estou a falar da devolução do dinheiro através da redução de impostos, é dinheiro que é devolvido às famílias. E nesse sentido a política fiscal é também uma forma de execução de uma política social.

Na sua opinião, porque é que Luís Montenegro não consegue capitalizar o descontentamento com o Governo da República?

O PSD tem de fazer um trabalho junto dos eleitores mais jovens, entre os que têm de sair do país, para criar quadros. O PSD sempre foi um partido de quadros. É muito importante cativar agentes do sector empresarial, dos sectores mais dinâmicos da sociedade. É um trabalho que tem de ser feito, que está a ser feito, mas leva algum tempo. O PSD tem de ser apresentado como um partido reformista – mas isso por vezes é complicado: o conformismo está há muito implantado em Portugal. Precisamos de um Parlamento como tivemos no passado, com empresários, com advogados, com pessoas prestigiadas e não pessoas a trabalhares das 9h às 71h30, que não sabem fazer mais nada.

Não teme que uma redução abrupta do IRC coloque em causa a redução da dívida soberana?

O problema da dívida soberana resume-se a uma coisa simples: temos um conjunto de empresas públicas de que ninguém fala – temos entre 143 a 148 empresas públicas – e eu gostava de saber qual é o passivo desse universo em percentagem do PIB. Um exemplo: desde 2016 que os contribuintes já meteram na CP (caminhos de ferro) mais de quatro mil milhões de euros – numa empresa que em sete meses teve 112 greves. Analisando-se a questão, percebe-se uma coisa simples: a redução fiscal leva à criação de riqueza e a mais cobrança. Portugal precisa de diversificar a economia. Portugal é um país periférico, a sua grande oportunidade é a criação de um polo de atratividade para as grandes tecnológicas internacionais. Como o fará? Através do domínio fiscal. Portugal tem um bom clima, um bom serviço de saúde, tem segurança; as empresas têm de ter um sistema fiscal atrativo para se fixarem. Vou dar um exemplo. Na Madeira, em 2022, o volume de negócios proveniente do turismo andou entre 528 e 530 milhões de euros; as tecnológicas instaladas na Madeira tiveram 521 milhões em 2021. Significa que as tecnológicas criam um valor-acrescentado muito mais elevado que o turismo ou qualquer, incluindo o imobiliário (que gerou em 2022 cerca de 841 milhões de euros. Estou convencido que as tecnológicas vão ultrapassar o turismo – criando melhores salários e uma outra grande vantagem para Portugal e para a Madeira: pela primeira vez no quadro da economia global, Portugal pode ultrapassar a sua ultra-periferia através da fixação de empresas que não exigem mobilidade. Para isso, Portugal tem de fazer uma política séria: ter um fundo de financiamento para essas empresas.

Voltando à dívida.

Na Madeira, mesmo com o esforço de redução fiscal, reduzirmos a dívida pública regional no ano passado em 17 milhões. O rácio da dívida é neste momento de 88,9% do PIB da região – inferior aos 98% de média da União Europeia e dos 113% nacionais. Temos portanto de fazer uma proposta ousada para as empresas.

Acompanha a teoria de que as eleições para o Parlamento Europeu em junho de 2024 devem, se correrem mal ao PSD, determinar a saída de Luís Montenegro?

Luís Montenegro e a sua direção têm três desafios pela frente: primeiro as eleições na Madeira – que são também um bom motivo para consolidar a liderança. O PSD continua a ser o partido das autonomias e uma vitória na Madeira depois destes anos todos é muito importante para Montenegro. Depois há eleições nos Açores no próximo ano – também é muito importante o PSD manter ali o governo; e temos as europeias. Vão ser um teste importante à liderança, não tenho dúvida, não vale a pena escamotearmos a realidade. Se tivermos uma boa lista de nomes e o PSD continuar a apresentar propostas em que a sociedade se reveja, acho que temos todas as condições para ganhar as eleições – até porque são eleições que não costumam ser muito favoráveis aos governos em exercício.

