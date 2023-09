Miguel Teixeira Duarte vai deixar a administração da Teixeira Duarte no fim do mês de setembro.

2 Setembro 2023, 08h05

Em comunicado ao mercado, a Teixeira Duarte informou que, “por carta datada de 30 de agosto de 2023, Miguel Calainho de Azevedo Teixeira Duarte renunciou ao cargo de Administrador que vinha exercendo no âmbito do mandato em curso (2023-2026) e que, nos termos da legislação aplicável, esta renúncia produzirá efeitos em 30 de setembro de 2023, salvo se entretanto for designado ou eleito o substituto”.

A empresa da família Teixeira Duarte ainda não revelou as contas do primeiro semestre.

No ano passado, a construtora registou um prejuízo de 13,3 milhões de euros, o que traduz uma queda de 89% face às perdas de 119 milhões um ano antes. As vendas e prestações de serviços cresceram mais de 54%, para 833,88 milhões de euros, com Portugal a ter um aumento de 44,9% “impulsionado pelo setor da construção”.