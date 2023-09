A startup portuguesa apresentou esta segunda-feira a alternativa aos cartões RFID para autenticar e pagar os carregamentos elétricos na rua. A eKey será lançada em todos os mercados onde a empresa opera: Portugal, Espanha e França.

4 Setembro 2023, 12h28

A startup portuguesa Miio, que desenvolveu uma aplicação para gestão de viagens em veículos elétricos, anunciou esta segunda-feira o lançamento de uma nova “chave” para pagar e carregar os automóveis sem precisar de mais um cartão. Chama-se “eKey”, é a nova forma de autenticação e pagamento dos carregamentos na rede pública e consiste num chip que pode ser aplicado no porta-chaves, por exemplo.

Este pequeno chip surge como alternativa aos cartões RFID, os que tradicionalmente se utilizam para identificação da pessoa à entrada da empresa ou do ginásio, e incorpora as mesmas informações eletrónicas que constam desses cartões RFID (Radio Frequency Identification), de identificação por radiofrequência.

“Um dos principais benefícios deste método de pagamento é a facilidade com que pode ser integrado, por exemplo, no porta-chaves, eliminando a necessidade de transportar mais um cartão físico e tornando o processo de autenticação no posto de carregamento ainda mais prático para os utilizadores”, comenta a cofundadora e CEO e da Miio, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

A eKey vai ser lançada em todos os mercados onde a empresa de mobilidade elétrica opera: Portugal, Espanha e França. “A mobilidade elétrica é o futuro, e acreditamos que oferecer opções de autenticação convenientes e flexíveis é crucial para continuar a impulsionar essa revolução”, acrescentou Daniela Simões.

A startup de Aveiro, criada pelos empreendedores Rafael Ferreira e Daniela Simões em 2019, destaca que, embora a digitalização dos pagamentos esteja a acelerar a passos largos, os dados da Miio concluíram que a maioria (60%) dos utilizadores da app preferem pagar através de cartões RFID, enquanto 40% optam pelas sessões de carregamento digitais através da aplicação da empresa.

“Esta tendência varia de mercado para mercado: em Portugal, o carregamento digital é mais popular, refletindo a maturidade tecnológica e a reeducação da comunidade. Em Espanha e França, o uso do cartão físico prevalece devido às limitações dos postos de carregamento”, explica a Miio, detalhando que as informações recolhidas pela eKey são as mesmas dos cartões RFID.