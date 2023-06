Depois de uma acusação mais ou menos circense, Donald Trump recebeu uma acusação grave. O Partido Republicano não vacilou – com deputados e senadores a fazerem o seu trabalho. Mas o ex-vice-presidente parece ser a primeira brecha no muro republicano.

16 Junho 2023, 15h30

O principal temor de Donald Trump em relação às consequências de mais um rol de acusações por parte de um tribunal, desta vez de Miami, parece já estar a acontecer: o ‘deslaçamento’ da defesa em bloco com que até agora o ex-presidente sabia poder contar por parte do seu partido. O facto de os republicanos estarem a cerca de seis meses de entrarem em conflito eleitoral para as primárias que vão determinar que concorrerá nas presidenciais de novembro de 2024 não ajuda. E a primeira brecha vem exatamente do campo onde tudo se decidirá: do seu futuro oponente Mike Pence, seu vice-presidente ao longo dos quatro anos de presidência.

“Depois de ler as acusações, são alegações muito sérias. E não posso defender o que é alegado. Mas o presidente tem direito ao seu dia no tribunal, ele tem o direito de apresentar uma defesa e eu quero reservar o julgamento até que ele tenha a oportunidade de responder”, disse Mike Pence ao “Wall Street Journal”. Apesar de ter dito também que “depois de anos de politização, é difícil para mim acreditar que a política não teve algum papel na decisão” de acusar Trump, o mal estava feito: o ex-presidente está indiciado num rol de crimes graves – e não na mais ou menos circense acusação anterior, que tinha a ver com pagamento pelo silêncio de uma atriz com quem terá tido um caso num pretérito provavelmente imperfeito. Pense pediu ao procurador-geral Merrick Garland – que, quando foi nomeado pelo atual presidente, Joe Biden, prometeu supervisionar um processo vigoroso contra os que invadiram o Capitólio dos Estados Unidos e outros extremistas domésticos – para explicar “se desempenhou algum papel na decisão de seguir em frente com uma acusação sem precedentes de um ex-presidente dos Estados Unidos”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor