O Millennium Bank diz que “assumindo a estimativa preliminar de provisões mencionada 680 milhões de zlotys) e a inexistência de outros eventos inesperados, e tendo em consideração a continuação dos resultados positivos obtidos na atividade core, o Conselho de Administração espera que o banco registe um resultado líquido positivo no 2º trimestre de 2023 e, consequentemente, no primeiro semestre de 2023”.

16 Junho 2023, 15h53

O polaco Millenium Bank, detido em 50,1% pelo BCP, avançou com uma estimativa preliminar de provisões contra riscos legais relacionados com carteira de empréstimos hipotecários em francos suíços no segundo trimestre de 2023.

Segundo o current report do Bank Millennium, “o Conselho de Administração do Bank Millennium informa que a estimativa preliminar das provisões do 2º trimestre de 2023 para o risco legal relacionado com os empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo banco ascende a 680 milhões de zlotys [152,4 milhões de euros], elevando o montante total acumulado das provisões criadas durante o 1º semestre de 2023 para cerca de 1.500 milhões de zlotys [336,2 milhões de euros]”.

“Além disso, estima-se que sejam criadas provisões no valor de 38 milhões de PLN [8,51 milhões de euros] contra o risco jurídico relacionado com a carteira de empréstimos originados pelo antigo Euro Bank (elevando o total do do primeiro semestre deste ano para cerca de 81 milhões de zlotys [18,15 milhões de euros] mas sem impacto nos resultados”, refere o banco polaco.

“Estas estimativas preliminares, não auditadas, têm em consideração o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 15 de junho de 2023 no processo C-520/21, com a consequente eliminação da metodologia de provisionamento do risco legal do banco da probabilidade de receber remuneração pela utilização do capital que tinha fornecido. Adicionalmente, o Banco atualizou também outros parâmetros desta metodologia”.

O Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que no caso de uma anulação de um contrato de crédito hipotecário, por este conter as cláusulas abusivas, os clientes podem pedir um reembolso que vai para lá das prestações mensais, podendo mesmo incluir juros de mora. Já no caso de ser o banco a pedir uma compensação, tal viola a diretiva sobre cláusulas contratuais abusivas, diz o juiz. “A eventual anulação do contrato de mútuo hipotecário é uma consequência da utilização de cláusulas abusivas pelo ‘Bank M’ (…)” pelo que “não se pode admitir que este retire vantagens económicas do seu comportamento ilícito nem que este seja indemnizado pelas desvantagens provocadas por tal comportamento”. Isto é, “os clientes não têm de pagar juros sobre esses créditos que foram cancelados posteriormente pelos tribunais”.

O Millennium Bank diz que “assumindo a estimativa preliminar de provisões mencionada 680 milhões de zlotys) e a inexistência de outros eventos inesperados, e tendo em consideração a continuação dos resultados positivos obtidos na atividade core, o Conselho de Administração espera que o banco registe um resultado líquido positivo no segundo trimestre de 2023 e, consequentemente, um resultado líquido positivo no primeiro semestre de 2023”.

O valor final das provisões para riscos jurídicos no 2º trimestre de 2023 e os resultados financeiros do 1º semestre de 2023 serão divulgados no relatório do 1º semestre previsto para 26 de julho de 2023.

Num research do CaixaBank/BPI é referido que a decisão desfavorável do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) relativamente às hipotecas em francos suíços concedidas por bancos polacos poderá, num cenário extremo, implicar perdas adicionais do Bank Millennium em 600 milhões. Isto, caso todos os 36,7 mil clientes que contrataram os créditos à habitação em francos suíços reclamem junto dos tribunais. “Para o BCP, este cenário implicaria uma perda de 400 milhões de euros e um impacto negativo de 75 pontos base no rácio de capital Core Tier 1”, preveem os analistas do BPI.