Já é conhecida a programação da edição deste ano do Millennium Festival ao Largo, que, uma vez mais, vai transformar o largo do Teatro Nacional de São Carlos, entre 6 e 27 de julho, num palco de partilha de emoções e celebração de criadores clássicos e contemporâneos.

19 Junho 2023, 17h38

Partimos de dentro, do Salão Nobre do Teatro Nacional de São Carlos, para falar do que vai acontecer no exterior deste icónico espaço da capital, o Largo São Carlos, palco da 15ª edição do Millennium Festival ao Largo, cuja programação foi esta manhã divulgada e que irá decorrer de 6 a 27 de julho, marcando, uma vez mais, o calendário cultural lisboeta. E de todos os que queiram acompanhar estes momentos via streaming ou através da RTP2.

Aqui se voltará a olhar para o passado e para o presente, sem receio de dar espaço ao futuro. Assim o sublinhou Conceição Amaral, Presidente da OPART, antes de dar a palavra a Elisabete Matos, Diretora Artística do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), para a apresentação formal da programação.

O primeiro destaque foi para o “LABoratório ÓPERA 1 – Uma experiência em São Carlos”, projeto educativo que visa colocar em contacto jovens músicos e cantores com os maestros titulares da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do TNSC, respetivamente Antonio Pirolli e Giampaolo Vessela.

O apoio à formação e crescimento artísticos são uma pedra basilar deste programa desenvolvido em três planos: orquestral, coral e de canto. Alunos de diversos Conservatórios e Escolas de Artes estarão envolvidos neste projeto, que conta com a participação de dois nomes de referência no piano, João Paulo Santos e Kodo Yamagishi.

Um segundo marco também assinalado por Elisabete Matos é a atuação, no dia 12 de julho do conjunto de Câmara Ensemble Darcos, numa colaboração com o Afghanistan National Institute of Music, que propõe nesta edição uma fusão entre o fado e a música tradicional afegã. No âmbito desta atuação, o público irá assistir à estreia de duas obras: um fado de Miguel Amaral, jovem solista da guitarra portuguesa, e uma canção do compositor Nuno Côrte-Real, escrita aos 19 anos.

Nos dias 14 e 15 de julho, os focos estarão apontados ao Coro do TNSC e à Orquestra Sinfónica Portuguesa, num concerto dedicado à obra do compositor norte-americano George Gershwin. Se “Rhapsody in Blue” é incontornável, a ópera “Porgy & Bess” não o será menos. Com uma particularidade. A soprano convidada, Sílvia Sequeira, que subirá ao palco para interpretar um excerto da referida ópera, foi recentemente agraciada em Bruxelas, por ocasião da Queen Elisabeth Competition 2023. Ocasião agora para ouvir este talento português emergente.

O tango também marca presença na edição deste ano do Millennium Festival ao Largo, no concerto de 17 de julho, em que As Damas de São Carlos, uma Orquestra de Cordas camerística composta por elementos da Orquestra Sinfónica Portuguesa, irá interpretar composições de Astor Piazzolla, Carlos Gardel e ainda do músico e compositor uruguaio Gerardo Matos Rodríguez, num concerto que contará com a participação especial do acordeonista português João Gentil, responsável pelos arranjos dos temas.

Na noite de 18 de julho, a Orquestra Sinfónica do Conservatório Regional de Artes do Montijo vai oferecer ao público do Festival uma viagem aos anos 30, 40 e 50 do século passado, com ênfase em temas consagrados por duas divas, Marlene Dietrich e Edith Piaf, bem como temas do compositor alemão Kurt Weil.

Um parceiro estratégico fundamental para dar visibilidade ao trabalho artístico

Fazendo a ponte com a importância de dar visibilidade, trazer reconhecimento ao trabalho desenvolvido por artistas e instituições portugueses, sem esquecer o ecletismo das propostas que também envolvem elencos internacionais, o Jornal Económico (JE) pediu a Elisabete Matos, Diretora Artística cessante do Teatro Nacional de São Carlos, para fazer um breve balanço do Festival durante o seu mandato, bem como da importância da permanência do patrocinador principal do festival, o Millennium bcp, na evolução do trabalho desenvolvido pelo TNSC e perspetivando já o futuro. E se o “balanço é muito, muito positivo”, a maior satisfação da Diretora Artística foi o facto de “ter um Largo cheio de programas para todos os públicos, e o TNSC assegurar oito concertos”.

Em declarações exclusivas ao JE, a responsável sublinhou que o envolvimento do Millennium bcp, sublinha, “permitiu incrementar o número de espetáculos, e toda a organização e infraestrutura. Por essa razão, é cada vez mais importante termos patrocinadores com esta sensibilidade, para que a música, a dança, e outras áreas da Cultura tenham apoio – não só governamental – mas também de entidades privadas”. Só assim estarão garantidas as condições para dar lastro ao “trabalho intenso e de desenvolvimento dos corpos artísticos”, assim como ao contributo dos dois maestros titulares, Antonio Pirolli na Orquestra, e Giampaolo Vessela no Coro, “que têm feito a diferença e levado a cabo um trabalho de excelência, que é cada vez mais visto e reconhecido pelo público”.

O futuro próximo é, igualmente, importante para esta instituição, uma vez que irá fechar portas, para requalificação de espaços, a partir de junho de 2024. Daí a pergunta: a programação foi pensada com um olhar no futuro? “Sim, é uma programação já a pensar nos anos vindouros, até porque a temporada 23-24 será ainda programada por mim”, refere Elisabete Matos. “Tivemos cinco novas produções que podem estar em itinerância pelo país a pensar que, depois de junho de 2024, será uma meta de trabalho do Teatro Nacional de São Carlos. Foi pensado deixar material para deixar material que possa ser levado em digressão, porque o Teatro vai estar fechado para obras e queríamos assegurar uma programação fora de portas”.

A descentralização da Cultura e, mais em concreto, das produções do TNSC, é fundamental? “Sim, é fundamental levarmos a todos os públicos que não têm acesso, e não só aos trabalhos do TNSC, fazermos estas coproduções, parcerias, com outros teatros. É evidente que, para isso, vamos precisar de mais apoios orçamentais, porque uma coisa é programar dentro de portas, com o que isso significa economicamente, e outra coisa é movimentar os corpos artísticos! Nós temos 93 elementos de orquestra, fora os demais que se têm de movimentar para que se leve uma récita de ópera ou concerto fora de portas, é uma infraestrutura bastante pesada e que funcionará se houver esse apoio, para que Portugal possa estar ao nível da Europa”.

Sendo o diálogo e a construção de pontes entre elencos nacionais e internacionais um aspeto chave na programação do Millennium Festival ao Largo, os artistas portugueses têm sido desafiados a subir a este palco para que o seu trabalho seja mais visível e possa ser reconhecido. “A programação pretende ser sempre eclética, de todos os períodos da história da música e da dança. Temos desde o Barroco ao Contemporâneo, encomenda de obras… Tudo isso está pensado, mas precisamos de fazer mais e dar visibilidade aos nossos músicos, porque Portugal começa a ter um leque de músicos e cantores bem formados, e um dos aspetos que me deixa muito satisfeita é o facto de nos anos em que aqui estive, nunca tantos portugueses tocou no TNSC. Não só por serem portugueses, mas por serem profissionais com qualidade. É nisso que temos de apostar, e ter condições para nutrir diálogos entre elencos internacionais e nacionais”.

Diálogos entre diferentes tonalidades e estéticas da dança contemporânea é a proposta da Companhia Nacional de Bailado (CNB), que regressa à abertura do Millennium Festival ao Largo pelo segundo ano consecutivo. Carlos Prado, Diretor Artístico da CNB, sublinhou a escolha do programa para esta edição, em que dois coreógrafos com abordagens e ambientes distintos, apresentarão obras que trabalham o coletivo: “Symphony of Sorrows”, do coreógrafo e primeiro bailarino da CNB Miguel Ramalho, e a “Cantata” do italiano Mauro Bigonzetti.

Para que o talento se possa revelar, importa criar trampolins de lançamento de carreira para jovens talentos. É essa a missão e ambição do programa “Território”, que até à data já recebeu mais de 70 jovens bailarinos e envolveu cerca de 40 escolas de dança. Na sua 6ª edição, traz ao festival a dupla Sol León & Paul Lightfoot, ativa desde 1989, responsáveis pela criação de mais de 60 espetáculos para o Nederlands Dans Theater.

Abrir mundos ao talento emergente

Rui Lopes Graça, Coordenador dos Estúdios Victor Córdon, referiu a propósito do trabalho que o “Território” tem desenvolvido, a importância de parceiros como o Millennium bcp, para que este possa prosseguir a consolidação do mesmo. Nesta linha, Miguel Maya, CEO do Millennium bcp, fez questão de sublinhar o trabalho desenvolvido pelo programa “Território”. Falando em exclusivo com o JE, destacou que o programa em questão “pode parecer ter menor visibilidade, mas tem enorme impacto, porque vai buscar pessoas que teriam maior dificuldade em entrar em contacto com mestres, nomes consagrados. Algo muito importante, porque ter maior mundo abre-nos novas portas”, realçou. “Estes jovens passam a ter acesso a artistas de topo, pessoas excecionais, que podem ser decisivas na sua própria formação. É um projeto que tem menos visibilidade, mas que tem uma enorme importância para essas pessoas e que, talvez, dentro de dez anos, sejam elas a atingir a notoriedade”, concluiu Miguel Maya.

Em relação ao futuro desta relação do Millennium bcp e o Festival ao Largo, o CEO do banco refere tratar-se de “uma parceria que vai a caminho dos dez anos, e que esta é absolutamente excecional. O nosso mérito não é bem ‘mérito’, mas sim um privilégio estarmos envolvidos. O território Cultural é um território de afirmação do Millennium bcp, e fiz questão de salientar aqui [na apresentação], num momento muito tenso em que a banca volta a ser muito criticada, que mesmo nos momentos mais difíceis da vida do banco, nós nunca reduzimos um euro no apoio à Cultura”. E explica porquê. “Achamos que a Cultura é um elo de integração e dá coesão à sociedade. E uma das funções do banco é prover o bem-estar das comunidades e sociedade onde está inserido. Esta proximidade à Cultura por parte do Millennium bcp está intrinsecamente ligada à nossa proposta de valor, ao nosso relacionamento com a sociedade portuguesa”.

Numa perspetiva mais ampla, de apoio à área da Cultura, recorda que o Millennium bcp não está penas ligado ao Festival ao Largo, dando o exemplo do trabalho feito no MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea. “Reabilitámos salas para passar a ter ali, permanentemente, parte da exposição da coleção Millennium bcp. Ao reabilitarmos áreas que não estavam acessíveis às pessoas e colocando lá obras que, se estiverem fechadas não têm valor nenhum num cofre, mas que têm imenso valor se puderem ser mostradas e fruídas pelas pessoas, pela comunidade”.

O futuro passa por manter esta atuação? “O trabalho do banco nestas matérias é de continuidade e, à medida que o banco tiver capacidade de maior criação de valor, obviamente, queremos partilhar esse valor através da Cultura. Outros exemplos, como o Museu Nacional de Arte Antiga, a reabilitação do Palácio da Ajuda, entre outros, todos esses contributos são da maior importância”.

Ao todo, são 14 espetáculos que cruzam diversas áreas artísticas, em especial a dança e a música, todos de entrada livre, mantendo-se o princípio por que sempre se pautou o Festival ao Largo – que reúne todas as instituições artísticas do OPART, contando com direção artística de Elisabete Matos, TNSC, Carlos Prado, diretor Artístico da CNB, e Rui Lopes Graça, coordenador dos Estúdios Victor Córdon.