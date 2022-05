Ministério das Finanças diz que escolha do presidente da CMVM será “no mais breve prazo possível”

“O Governo está a trabalhar para, no mais breve prazo possível, preencher os lugares não ocupados nos órgãos de gestão de entidades fundamentais por personalidades de reconhecido mérito e competência, visando assegurar o bom desempenho de serviços públicos essenciais à sociedade portuguesa”, foi a resposta do Ministério das Finanças à pergunta sobre a substituição de Gabriel Bernardino à frente da CMVM até ao fim do mandato.

Depois de o presidente da CMVM, Gabriel Bernardino, ter apresentado o seu pedido de demissão ao ministro das Finanças por questões de saúde, Fernando Medina tem agora a tarefa de escolher seis administradores para os três reguladores financeiros e ainda o presidente do IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, uma vez que o mandato de Cristina Casalinho acabou em setembro de 2021.

Para o sucessor de Gabriel Bernardino, a primeira decisão que Fernando Medina terá de tomar é se a saída –ao fim de quatro meses e sem completar o mandato de seis anos – obriga à alternância de género na função de presidente que consta da lei. Em princípio deveria ser um homem a completar o mandato interrompido pelo sucessor de Gabriela Figueiredo Dias, mas parece que não é unânime.

Há quem defenda que a alternância de género se aplica neste caso. O jornal “Eco” noticiou no entanto que o substituto de Gabriel Bernardino terá de ser uma mulher, citando a própria CMVM a invocar a alternância de género na função de presidente. Se tiver de ser uma mulher, é apontado o nome de Rita Oliveira Pinto.

Pedro Siza Vieira que chegou a ser dado como possível presidente da CMVM está fora da corrida, segundo apurou o Jornal Económico.

Além da liderança do regulador do mercado de capitais, Fernando Medina tem ainda um rol de convites por fazer para preencher lugares nos reguladores financeiros e na Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP). Na CMVM há ainda em aberto a nomeação para dois cargos na administração que estão vagos. Uma vez que o atual Conselho de Administração da CMVM é composto apenas por homens, o Ministério das Finanças terá de cumprir com o equilíbrio de género previsto nos estatutos e escolher mulheres para a administração da comissão. O próprio Gabriel Bernardino chegou a dizer que “esperamos que, com o novo Governo, possamos completar o Conselho de Administração”, admitindo que faltam mulheres, já que atualmente é só composto por homens (o presidente, Gabriel Bernardino, e os vogais, José Miguel Almeida e Rui Pinto). Falta ser ocupado o lugar de vice-presidente e de vogal.

As Finanças têm ainda por concluir a nomeação de vogais para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). Em cima da mesa esteve a proposta de Diogo Alarcão, da Mercer, para o lugar do atual vice-presidente da ASF, Filipe Serrano.

Cabe também ao ministro das Finanças preencher os dois lugares na administração do Banco de Portugal (BdP). Desde logo falta um lugar “feminino” na administração da instituição liderada por Mário Centeno, e que está vago desde que Elisa Ferreira foi para a Comissão Europeia. Recorde-se que, depois da recondução do administrador Hélder Rosalino, continuam a existir cinco membros na administração do BdP em que apenas um é mulher, Ana Paula Serra. A presença do género sub-representado, que deve ser de 40%, não está assegurada e será, por isso, preciso nomear uma nova administradora.

As nomeações para os cargos em causa exigem uma solicitação prévia à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP). Após o parecer da CReSAP será proposta à Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República a respetiva audição. Mas no Parlamento as comissões ainda não estão constituídas.