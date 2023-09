A afirmação pertence à ministra da Habitação, Marina Gonçalves que avança, ainda assim, com a ideia de colocar em prática “vários instrumentos” como solução.

9 Setembro 2023, 13h00

Marina Gonçalves não tem dúvidas de que é necessário aumentar o parque habitacional público no país. Partilhou essa ideia numa intervenção na Academia Socialista, que se realiza, até amanhã, em Évora.

Alerta, todavia, que “não há uma bala de prata” para a resolução do problema que pode ser ultrapassado, no entanto, com a utilização de “vários instrumentos”. Transmitiu essa opinião depois de várias questões sobre o tema, levantadas pelos jovens presente na sala, mas frisando que não é um problema exclusivo de Portugal.

Segundo a governante, há vários países que se deparam com as mesmas dificuldades, como é o caso dos Países Baixos “que têm um grande parque habitacional público e enfrentam exatamente os mesmos problemas”, como terá reconhecido o ministro neerlandês com a mesma pasta em conversa mantida com Marina Gonçalves.

Ainda assim, a ministra da Habitação admite que Portugal só perde, em comparação com outros países da União Europeia, no que se refere ao parque habitacional público. Será, nesta altura, um dos países com menor resposta neste âmbito.