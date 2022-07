Ministro da Economia defende redução do IRC às empresas em 2023

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, afirmou acreditar que a redução do IRC seletivo para as empresas será possível em 2023, em função dos investimentos feitos pelas empresas, uma medida que ainda está em estudo.

“Tem que haver uma redução seletiva para as empresas que reinvestem parte dos seus lucros nas suas atividades. Temos que solidificar esse processo para as empresas que invistam em invocação tecnológica. É absolutamente fulcral reduzir o IRC para que as empresas contratem quadros qualificados”, afirmou António Costa Silva em Entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios.

Por outro lado, o governante falou sobre a possibilidade de tributar as grandes empresas, nomeadamente da energia e da banca pelos lucros extraordinários obtidos, sendo uma medida por si defendida, já levada a cabo recentemente pela Espanha. Todavia, Costa e Silva diz que é preciso estudar o pacote todo para decidir se a medida deve avançar ou não no próximo orçamento.

Outro tema abordado na entrevista teve que ver com os incêndios que se alastram pelo território continental. António Costa Silva reconhece que nesta matéria o país está “muito focado nas consequências e não nas causas,” mas defendendo que é necessário pensar num modelo económico para a floresta que favoreça, por exemplo, a recuperação da biomassa e, assim, tornar possível evitar cada vez mais os incêndios.

Quanto à inflação, o ministro apela a que esta questão tome em conta o PIB, a dívida pública, o défice e o emprego. Apesar das projeções do PIB para este ano serem positivas, Antonio Costa Silva diz ser preciso “cautela” e “prudência” para evitar a queda prevista para o próximo ano, através de uma articulação entre a política monetária e a orçamental.

Neste âmbito, o governante admite que uma resposta pode ser o aumento dos salários, mas “não se pode exigir às empresas aquilo que não podem pagar”, avisa, defendendo deste modo a libertação das empresas de alguns constrangimentos fiscais.

Quanto à execução do PRR, o ministro da Economia revelou que espera assinar todos os contratos das agendas mobilizadoras ainda este mês, mas confessa que está preocupado com a capacidade de execução do PRR: “A nível da Administração Pública, se mantivermos os mesmos sistemas, não vamos chegar lá”, declarou. Não obstante, António Costa e Silva mostra-se confiante nas reformas em curso, nomeadamente ao nível dos licenciamentos, dfendendo novamente a liberdade das empresas para criarem as condições para exercerem as suas atividades.

O governante não descurou de falar do impacto que o aumento dos preços dos combustíveis e da energia tem tido sobre as empresas, afirmando ser preciso continuar a ajudar as empresas “mais vergastadas”. Por outro lado, António Costa e Silva não considera esta uma situação “catastrófica”, até porque há sectores que estão a ter boas prestações e a aumentar as exportações. O ministro revelou, no entanto, que na próxima segunda-feira, dia 18 de julho, as empresas intensivas em gás vão começar a receber as verbas a que se candidataram.

A crise no Aeroporto de Lisboa foi outro tema em destaque. O ministro da Economia e do Mar considera que a ausência de decisão sobre o novo aeroporto é um dano grande para o país, e a ausência de uma decisão poderá ter um custo mais elevado do que qualquer decisão tomada, esperando que que seja apresentada o mais breve possível uma solução acordada entre o ministro Pedro Nuno Santos e o Primeiro-Ministro António Costa.

Costa e Silva fala ainda sobre a venda da Efacec à DST, adiantando que as negociações com Bruxelas continuam em marcha, com uma resolução nas próximas semanas.

Já sobre o Banco de Fomento, Antonio Costa e Silva promete até ao final do ano avançar com os meios humanas necessários, afirmando que a instituição está a trabalhar com transparência, e confia nas opções tomadas até agora, como no caso da Pluris Investments de Mário Ferreira. Questionado sobre a atribuição das restantes verbas do programa de recapitalização, o governante disse apenas que espera que este avance o mais rapidamente possível.