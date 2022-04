Ministro das Finanças ucraniano pede ao G20 mais fundos

O ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, instou os países do G20 a entregarem parte dos seus recursos – sob qualquer forma -, ao governo ucraniano para que Kiev possa trabalhar em plena capacidade e a continuar a garantir os serviços necessários à sua população em plena guerra, segundo a “Reuters”.

“Nem todos os presentes na sessão são estados doadores. Mas todos eles receberam Special Drawing Rights [SDR] do Fundo Monetário Internacional [FMI]. E se transferirem pelo menos 10% deles para a Ucrânia, isso significaria muito para nós”, disse Marchenko durante a sessão do G20, em Washington, na presença dos ministros das finanças e dos governadores dos bancos centrais do grupo.

Marchenko descreveu os acontecimentos na Ucrânia como uma “crise global” e apelou ao Ocidente para ajudar o país.

Nas palavras do governante, o apoio e financiamento externos ajudarão a normalizar a situação económica do país.

Segundo Marchenko, o orçamento ucraniano está totalmente concentrado na cobertura de despesas humanitárias e sociais e no apoio aos grupos vulneráveis da população.

Em agosto do ano passado, o FMI atribuiu Special Drawing Rights [SDR] equivalentes a 650 mil milhões de dólares (596,86 mil milhões de euros), tendo a Ucrânia recebido mais de 2,7 mil milhões de dólares (1,9 mil milhões em SDR), em conformidade com a sua quota no FMI.

Até 24 de fevereiro, a Ucrânia já tinha gasto todos esses fundos.