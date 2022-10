Ministro das Infraestruturas não se opõe à auditoria à nacionalização da TAP

A Iniciativa Liberal (IL) voltou à carga, esta quinta-feira, e aproveitou a presença do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, no debate requerido pelo PSD sobre a privatização da TAP, na Assembleia da República, para trazer à arena política o projeto de resolução onde propõe a realização de uma auditoria ao processo de nacionalização da TAP.

Na sua intervenção, o deputado liberal Bernardo Blanco questionou o governante quanto à sua posição em relação a esta auditoria, mas não obteve uma resposta clara.

Quando teve oportunidade para responder às interpelações dos deputados, Pedro Nuno Santos centrou-se em assegurar que “não se iniciou o processo de privatização” da TAP e que “a principal prioridade do Estado é garantir execução, com sucesso, do plano de reestruturação”, mas sobre a auditoria nada disse.

O Semanário Novo questionou, por isso, o Ministério das Infraestruturas quanto à posição do governante sobre o tema. “O ministro não tem nada a opor a que se faça uma auditoria ao processo de intervenção pública na TAP”, esclareceu fonte do gabinete ministerial.

O ministro das Infraestruturas disse também no debate que a integração da TAP num grande grupo de aviação “pode ser mesmo a única maneira de assegurar a viabilidade de uma empresa estratégica para o país”.

“Foi sempre claro para nós que, num mercado tão fortemente globalizado e competitivo, a TAP não conseguiria sobreviver, a médio prazo, sozinha. A integração da TAP num grupo criaria sinergias importantes e traria resiliência para enfrentar a volatilidade tão característica da aviação. Esta pode ser mesmo a única maneira de assegurar a viabilidade de uma empresa estratégica para o país”, afirmou.