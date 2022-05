Mino Raiola deixa carteira de jogadores impressionante. Dez mais valiosos valem 555 milhões

O falecimento de Mino Raiola, um dos mais conhecidos e conceituados agentes desportivos, deixa para trás uma carteira de futebolistas verdadeiramente impressionante, onde se destacam alguns dos melhores e mais valiosos futebolistas da atualidade.

Da liga inglesa à alemã, passando pela francesa e dos Países Baixos, são vários os craques de calibre mundial que fazem as delicias de qualquer adepto de futebol.

Donyell Malen (27 milhões de euros) Com nove golos e seis assistência esta temporada pelo Dortmund, o avançado neerlandês de completa uma das duplas mais prolíferas do futebol alemão. Aos 23 anos, Malen faz prever uma carreira promissora no futebol europeu.

Moise Kean (28 milhões de euros) O avançado italiano, apesar de ter apenas 22 anos, já passou por alguns dos melhores campeonatos do mundo. Atualmente na Juventus, onde ficou incumbido com a difícil tarefa de ajudar a esquecer Cristiano Ronaldo, leva seis golos e duas assistências. Apresenta-se como um dos ativos mais valiosos da carteira de Raiola.

Hirving Lozano (35 milhões de euros) O extremo mexicano de 26 anos é uma das grandes figuras do Nápoles. A conquista do título é o grande objetivo da turma italiana, feito que escapa desde a temporada 1989/90. É o único futebolista não europeu entre os dez mais valiosos da carteira de Raiola.

Ryan Gravenberch (35 milhões de euros) Com apenas 19 anos, o médio neerlandês do Ajax, é visto como uma das grandes promessas dos Países Baixos. Nas últimas duas temporadas assumiu um papel de destaque no Ajax e é presença assídua nas convocatórias do seu país, ajudando a garantir o apuramento para o Mundial 2022, no Qatar.

Stefan de Vrij (35 milhões de euros) O defesa central neerlandês, de 30 anos, tem sido muito cobiçado pelos principais emblemas do futebol europeu. O título conquistado ao serviço do Inter de Milão foi um dos grandes feitos da carreira, mas é a consistência defensiva que deixa rendidos os amantes do desporto rei.

Marco Verratti (55 milhões de euros) Visto como uma das peças fundamentais do incrível plantel do Paris Saint-Germain, Verrati assume-se como um dos melhores jogadores da sua posição no mundo do futebol. Aos 29 anos, o internacional italiano quer ajudar o PSG a conquistar o troféu inédito: a Liga dos Campeões.

Paul Pogba (55 milhões de euros) O internacional francês, de 29 anos, não tem tido vida fácil no Manchester United. As múltiplas lesões, as críticas que tem sido alvo e a falta de títulos num dos clubes mais conhecidos do mundo, fazem da passagem de Pogba pelo emblema inglês como mal sucedida. No entanto, continua a ser um jogador com muito mercado e não será de estranhar a sua saída quando os 'red devils' contratarem um novo treinador no final da temporada.

Gianluigi Donnarumma (65 milhões de euros) O internacional italiano, de 23 anos, é o guarda-redes mais valioso do mundo. Esta temporada trocou o AC Milan, clube onde fez a formação, pelo PSG a custo zero, motivando várias críticas dos adeptos 'rossoneri'. No entanto, a chegada à capital francesa também não se provou fácil. Desde logo pela disputa com Kaylor Navas, mas também pelo fracasso na Liga dos Campeões, onde também não esteve ao nível que se esperava no derradeiro encontro com o Real Madrid.

Matthijs de Ligt (70 milhões de euros) O defesa central internacional neerlandês de 22 anos, não tem cumprido com as expectativas desde que chegou a Turim. Apesar do potencial continuar intacto no que toca à sua evolução, não tem tido tarefa fácil para se assumir na Juventus. Ainda assim, mantém a titularidade pelo seu país e o seu valor de mercado, que o coloca entre os futebolistas da sua posição mais valiosos do mundo.