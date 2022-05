Mino Raiola. Quem fica com o império do empresário desportivo? O que se segue para os jogadores?

Mino Raiola perdeu a vida no passado sábado, com a família do empresário italiano a confirmar a sua morte. Raiola era o agente de muitos jogadores de futebol, entre eles alguns dos melhores e mais valiosos. Ficam assim algumas questões sobre o futuro. Quem vai ficar com os negócios? Como ficam os jogadores nesta situação?

Antes de mais, há que explicar quem era Mino Raiola no futebol. O italiano, que faleceu aos 54 anos, era agente de futebolistas desde finais do século passado. Os sucessos que alcançou permitiram-lhe fazer contactos e obter a confiança de alguns grandes clubes europeus, de tal forma que era agente de atletas como Paul Pogba (Manchester United), De Ligt (Juventus) ou Donnarumma (Paris SG).

Ainda assim, o mais valioso de todos é mesmo Erling Haaland. Avaliado em 150 milhões pelo site especializado ‘Transfermarkt’, o avançado norueguês é o segundo jogador mais valioso do mundo, só batido por Mbappé (160).

Juntamente com o português Jorge Mendes, Mino Raiola estava entre os cinco agentes mais poderosos do mundo e negociou contratos num valor superior a 800 milhões de euros, de acordo com o diário espanhol “Marca“.

O futuro da agência

A estrutura da agência de Mino Raiola sempre foi formada por poucas pessoas, todas elas da confiança do empresário. Rafaela Pimienta, advogada de profissão, era essencial nas negociações – os dois foram parceiros durante 20 anos. Das pessoas que travalhavam no dia-a-dia com os jogadores, destacam-se Vicenzo Raiola, primo e Jose Fortes, um empresário espanhol que era essencial na área do recrutamento.

Segundo fontes próximas de Mino Raiola, contactadas pela Marca, a família vai ficar com o negócio e continuar a trabalhar nele.

O futuro dos atletas

A incerteza sobre as decisões dos futebolistas é grande. Ainda assim, é sabido que Pogba e Ibrahimovic são ambos fundamentais para a agência. Não é por acaso que a relação de qualquer um deles com Mino Raiola era pessoal e de grande proximidade.

Relativamente aos restantes jogadores, não há forma de ter, pelo menos para já, uma ideia sobre a decisão que vão tomar. Ainda assim, diz o diário espanhol, que a família Raiola acredita que vai continuar a agenciar os atletas, pelo menos por enquanto.