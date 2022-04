Minutas de março do BCE apontam a postura mais agressiva e redução dos estímulos em breve

As atas da reunião de política monetária do Banco Central Europeu em março mostram uma propensão para uma postura mais agressiva nos próximos meses, com a generalidade dos membros do organismo a revelarem preocupação com a subida generalizada de preços na zona euro e a destacarem que as condições para subida das taxas de juro estavam cumpridas ou perto disso.

A reunião de 10 de março serviu para acordar o ritmo de redução de ativos, que acelerou em relação ao calendários anteriormente proposto, mas também para debater a evolução dos preços no bloco da moeda única.

Vários membros do comité responsável pela política monetária europeia destacaram que “o nível elevado de inflação atual e a sua persistência obrigam a medidas imediatas de normalização de política”, aumentando a probabilidade de subidas das taxas de juro ainda este ano.

Acresce a isto que boa parte dos responsáveis do banco consideraram que as condições para subir juros “estavam cumpridas ou muito perto disso”, sinalizando uma vontade de subir taxas pela primeira vez desde 2011.

Os efeitos da guerra na Ucrânia são ainda imprevisíveis, o que deteve os responsáveis mais hawkish do banco central de se comprometerem com uma estratégia mais agressiva no curto-prazo. Apesar das “fundações sólidas para a recuperação forte na zona euro”, o impacto do conflito no leste europeu arrisca causar um cenário de estagflação, visto que o crescimento cairá significativamente no primeiro semestre enquanto a inflação se agrava.

A leitura mais recente da inflação na zona euro voltou a bater recordes absolutos, chegando aos 7,5% em março e com a perspetiva de mais subidas nos próximos meses, dada a crise energética e logística. Os mercados projetam agora subidas dos juros ainda antes do final do ano, com vários analistas a apontarem mesmo a uma taxa de referência 60 pontos base (p.b.) acima do agora verificado.