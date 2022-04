Miranda e SMFC assessoram projeto de hidrogénio e amoníaco verdes em Sines

As sociedades de advogados Miranda & Associados e Sousa Machado Ferreira da Costa & Associados (SMFC) prestaram assessoria jurídica ao projeto de mil milhões de euros para produção de hidrogénio e amoníaco verdes em Sines, designado MadoquaPower2X.

O projeto, a ser implementado na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) com uma instalação de 500MW de capacidade de eletrólise, advém de um consórcio formado pelas empresas portuguesa e neerlandesa Madoqua Renewables e Power2X e pelo fundo dinamarquês Copenhagen Infrastructure Partners.

A Miranda apoiou a Madoqua e a Power2X, através de uma equipa multidisciplinar liderada pelo sócio Nuno Antunes, co-coordenador da área de prática de Energia e Recursos Naturais. As sócias Maria João Mata e Rita Lufinha Borges, a of counsel Sara Castelo Branco, a associada sénior Catarina Santinha e os associados Catarina Campelo, Luís Leão Neves e Salomé Freitas também participaram na operação.

“Este é o tipo de projeto complexo no sector da energia, incluindo em matéria de transição energética, em que a Miranda se tem destacado nas várias jurisdições em que está presente”, comentou Nuno Antunes.

A SMFC esteve ao lado da Copenhagen Infrastructure Partners com um grupo de advogados liderado pela co-coordenadora da área Corporate/M&A, a associada Inês Maltez Fernandes e pelo sócio Manuel Ferreira da Costa.

“Foi com grande orgulho que a SMFC prestou assessoria ao nosso cliente Copenhagen Infrastructure Partners, contribuindo para a implementação deste projeto inovador em Portugal tão importante quanto necessário para a aceleração da transição energética”, afirmou Inês Maltez Fernandes.

Os juristas consideram que este projeto irá contribuir significativamente para os objetivos estabelecidos na Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2) e tem particular relevância no contexto europeu (plano REPowerEU). A cerimónia de lançamento do MadoquaPower2X irá realizar-se esta sexta-feira, dia 22 de abril, no Centro de Negócios da ZILS (distrito de Setúbal), e contará com a presença e participação de diversos elementos do Governo.