O subsídio de mobilidade é um dos temas mais reclamados pelos madeirenses. As telecomunicações e a água são outras áreas nas quais existem desafios que necessitam de resposta por parte do próximo Governo Regional da Madeira.

1 Setembro 2023, 13h35

A mobilidade, a redução do preço dos produtos e a tarifa da água, são alguns dos problemas que precisam de uma resposta por parte do próximo Governo Regional da Madeira, de acordo com vários especialistas, em diversos sectores, consultados pelo Jornal Económico.

O subsídio de mobilidade, o bloqueio geográfico das encomendas, e a tarifa social da água, são algumas das áreas que têm gerado mais reclamações por parte dos consumidores madeirenses.

A coordenadora do Gabinete de Apoio ao Consumidor da DECO, Ana Sofia Ferreira, avançou ao Jornal Económico que a questão do subsídio de mobilidade é um dos temas mais reclamados pelos consumidores madeirenses, “pelas dificuldades sentidas na sua atribuição e efetivo pagamento, sendo que atualmente ainda estamos a falar em reembolso do valor já suportado pelo consumidor”, apesar de já estar estabelecido na lei a atribuição do subsídio de mobilidade no ato da compra.

