Numa primeira análise do impacto da mobilização russa de mais 200 mil recrutas – que não estarão por certo todos no terreno de guerra – as forças ucranianas afirmam que continuam a recuperar territórios ao inimigo, o que implica que esse impacto é, para já, despiciendo.

As forças ucranianas avançaram sobre Izyum e cercaram Lyman (na região leste de Donetsk), recapturando a cidade e tendo descoberto uma longa fila de veículos civis onde se encontravam, em fuga, 200 soldados russos do Segundo Corpo do Exército. “Houve uma diminuição no nível moral e psicológico do inimigo, levando a numerosos casos de soldados que abandonaram as suas posições”, disse o estado-maior ucraniano, citado pelas agências noticiosas no terreno.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor