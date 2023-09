Moçambique/Ataques: Parlamento pondera orçamento especial para Cabo Delgado

O presidente da primeira comissão do parlamento moçambicano, António Nequice, disse hoje que o órgão pondera iniciar o debate sobre um orçamento especial para Cabo Delgado, face aos desafios de segurança que esta província enfrenta. “Vamos (…) verificar as especificidades que são decorrentes desta necessidade que Cabo Delgado tem, especificamente por conta do esforço que […]

