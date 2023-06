“Prevemos que o PIB de Moçambique vá acelerar dos 4,1% de 2022 para 6,5% em 2023, já que acreditamos que o fluxo de investimento directo estrangeiro vá aumentar, revela a consultora Business Monitor International.

14 Junho 2023, 16h55

A consultora Business Monitor International (BMI) prevê que a economia de Moçambique cresça 6,5% este ano, acelerando face aos 4,1% registados no ano passado, impulsionada por um aumento do investimento estrangeiro no gás.

“Prevemos que o PIB de Moçambique vá acelerar dos 4,1% de 2022 para 6,5% em 2023, já que acreditamos que o fluxo de investimento directo estrangeiro vá aumentar, com o sector do gás natural liquefeito a liderar, e em 2024 vemos o crescimento a desacelerar para 4,2% devido a uma estagnação da produção industrial”, escrevem os analistas.

De acordo com a BMI, o banco central de Moçambique deverá manter a taxa de juro nos 17,25% no segundo semestre deste ano, devido ao abrandamento da inflação, mas “em 2024 é esperado um corte de 100 pontos-base, para 16,25%, com a aceleração do abrandamento da inflação e do crescimento económico”, acrescenta.

Segundo a Lusa, a conta da atualização das principais previsões macroeconómicas para o país, a BMI, que regressou ao nome anterior depois de ter sido conhecida como Fitch Solutions, antevê também que o Banco de Moçambique continue a sustentar a moeda moçambicana nos 64 meticais por dólar neste e no próximo ano.