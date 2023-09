Moçambique/Eleições: Líder da Renamo avisa que paz só cumprindo com acordos

os administradores dos 154 distritos continuam a ser nomeados diretamente pelo Governo -, que estavam previstas para 2024, no âmbito do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de 2019. A revisão foi aprovada no parlamento apenas com os votos favoráveis da Frelimo, com a alegação de custos financeiros “incomportáveis” com este processo. Mais de 8,7 […]

1 Setembro 2023, 11h06