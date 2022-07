Moçambique: produtora de diamantes relata novo ataque em Cabo Delgado

A britânica Gemfields, produtora de diamantes, relatou a ocorrência de um ataque, há cerca de uma semana, perto de uma sua mina de rubis na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, mas adiantou, segundo as agências internacionais, que as operações industriais não foram interrompidas.

Ataques de grupos armados ligados ao Estado Islâmico (ISIS) em Cabo Delgado mataram milhares de pessoas desde o início do conflito em 2017, interrompendo projetos de gás natural e mineração, uma vez que uma parte dos alvos eram precisamente ativos industriais de investidores estrangeiros.

“O ataque teria ocorrido na área da vila de Muaja, que fica a cerca de 30 quilómetros por estrada” da mina da Gemfields. “Um grande número de pessoas está a mudar-se para Nanhupo e Namanhumbir, onde as operações de mineração estão localizadas”, disse a empresa em comunicado citado por vários jornais.

O ataque, refere a mesma fonte, foi mais próximo da mina que os incidentes anteriores, com a empresa a acrescentar que as operações não foram interrompidas, mas continuaram com “vigilância aumentada”.

A violência sectária afetou recentemente outras empresas de mineração na região. Em junho, a Triton Minerals, sediada na Austrália, relatou um ataque ao local do projeto de grafite de Ancuabe, enquanto a Syrah Resources chegou a ter de suspender a logística e o movimento de colaboradores depois de registar ataques perto da sua principal rota de transporte.

Entretanto, organizações não-governamentais e meios de comunicação social moçambicanos que monitorizam a insurreição armada noticiaram na semana passada que os combates e ataques do que se supõe ser mais uma vez a guerrilha muçulmana têm ocorrido mais a oeste dos combaten anteriores.

Os países da África Austral, que juntamente com o Ruanda enviaram tropas a Moçambique no ano passado para ajudarem a conter a violência, concordaram na semana passada em prolongar o seu destacamento por mais um mês. É que os ataques nunca chegaram a parar por períodos suficientemente longos para as autoridades poderem dar por indo o conflito.

A Gemfields, através da sua subsidiária Montepuez Ruby Mining (MRM), de que detém 75%, produziu 83.990 quilates de rubis de primeira qualidade em 2021 e gerou 827 milhões de dólares em vendas desde 2014.