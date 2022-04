Moderna pede autorização para vacinar crianças abaixo dos seis anos nos Estados Unidos

A farmacêutica Moderna avançou com um pedido à Food and Drugs Administration (FDA, sigla em inglês) para vacinar as crianças abaixo dos seis anos contra a Covid-19. Caso o regulador norte-americano aceite o pedido, esta será a primeira vacina autorizada a ser administrada a crianças abaixo dos cinco anos de idade.

Atualmente, a vacina disponibilizada pela parceria Pfizer/BioNTech é a única autorizada para ser administrada em crianças a partir dos cincos anos. A Pfizer iniciou os estudos para administrar a vacina em crianças entre os dois e os quatro anos mas os dados mostravam uma resposta imunológica fraca, revela a “Reuters”.

“Isto representa uma área importante que ainda não está a ser atendida. Não há outra vacina ou terapia para as crianças mais pequenas”, apontou Paul Burton, diretor da Moderna.

“Se acharam [regulador] os dados suficientes, acho que, do ponto de vista da saúde pública, oferecê-las às crianças o mais rápido possível seria a melhor decisão a tomar”, adiantou o responsável.

No passado mês de março, um mês antes da saída dos resultados do último ensaio clínico da Pfizer, a Moderna revelou os testes de forma a garantir que a vacina era segura para os mais jovens e que a resposta imunológica era semelhante entre as crianças e os adultos.

Nos testes clínicos, a Moderna avaliou a variante Ómicron, que se encontrava bastante ativa durante o ensaio pediátrico. O fabricante apontou que as duas doses se mostravam 37% eficazes na prevenção de infeção entre os dois e os cinco anos e 51% eficazes nas crianças entre os seis meses e os dois anos.