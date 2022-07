Montenegro acusa Governo de estar a “ganhar dinheiro com a inflação”

“Não vale a pena esta tática de litigância indomável do senhor Berardo, e com esta posição paradoxal que é, numa semana, o mundo está organizado contra o senhor Berardo, passado duas semanas o senhor Berardo quer negociar com o mundo que há quinze dias dizia que estava organizado para conspirar com o senhor Berardo”, disse Pedro Adão e Silva.