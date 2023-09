O presidente do PSD desafiou hoje o primeiro-ministro e o PS a aceitarem duas propostas do seu partido sobre o crédito à habitação, alegando que as famílias “precisam de soluções, não de mais proclamações”.

14 Setembro 2023, 18h51

“Novo aumento das taxas de juro: as famílias precisam de soluções, não de mais proclamações. Porque António Costa e o Partido Socialista não aprovam as duas propostas do PSD para quem tem agravamentos das prestações dos créditos habitação?”, escreveu Luís Montenegro na rede social X (antigo Twitter).

O repto do presidente social-democrata foi lançado horas depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado uma nova subida das três taxas de juro diretoras em 25 pontos base, tal como na reunião anterior, colocando a taxa dos depósitos no nível mais elevado de sempre da zona euro.

Luís Montenegro enumera as propostas em causa: a primeira passa pela “fixação temporária das prestações no valor de abril deste ano. Diferencial transferido para o final: últimos cinco anos, em uma prestação adicional, ou por alargamento do prazo”, e a segunda prevê o “reforço da dedução em IRS dos juros pagos com crédito habitação e alargamento para contratos posteriores a 2011”.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que o Governo estava a aguardar pela decisão de hoje do BCE sobre os juros para aprovar, em Conselho de Ministros na próxima semana, medidas de apoio às famílias com créditos à habitação.

“Aguardamos pela decisão do BCE para que o Conselho de Ministros da próxima semana possa proceder a uma revisão da legislação que existe para apoiar as famílias que têm créditos à habitação”, afirmou.