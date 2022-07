Montenegro diz que “complexo ideológico do Governo” está a prejudicar acesso aos cuidados de saúde

O presidente do PSD, Luís Montenegro considerou que o “complexo ideológico do Governo” está a prejudicar o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde.

“Os portugueses estão a ser prejudicados pelo resultado de políticas carregadas com a ideologia política nos últimos anos e que motivaram alterações no regime de funcionamento de unidades, como é caso do Hospital de Braga, que penalizam a oferta da qualidade de serviço prestada aos cidadãos”, disse Luís Montenegro depois de se reunir com o Conselho de Administração do Hospital de Braga e com a Comissão de Trabalhadores.

Para o líder social democrata “esta forma estatizante de olhar para os serviços públicos está a criar uma grande desigualdade social”. “As pessoas pobres, que vêm para a porta do hospital, têm de esperar meses, senão anos, para uma consulta ou uma cirurgia. As pessoas que têm melhores condições económicas recorrem aos serviços de saúde do setor privado e do setor social, incluindo hoje o facto de termos praticamente metade da população a pagar seguros de saúde para minorar os custos que têm no acesso a esses cuidados”, sublinhou.

Luís Montenegro pede ao Governo que abandone o “complexo ideológico como marca da sua política de saúde”, e que escolha seguir o “horizonte de complementaridade do setor público com o setor privado e social”, para que Portugal possa ter “um sistema público de saúde que ofereça” cuidados de saúde “às pessoas, independentemente da sua condição económica”.

O presidente do PSD referiu ainda que o problema no sector da saúde “não está nos gestores e muito menos nos trabalhadores”, mas na “rigidez” do modelo de gestão das entidades públicas, com reflexos no funcionamento dos hospitais, seja “na autonomia para tomar decisões e para reter recursos humanos” seja no fornecimento de “equipamentos e materiais”.