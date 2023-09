A Montepino Logística vai realizar um investimento de 120 milhões de euros na construção daquela que promete ser a maior plataforma de logística em Portugal. Este investimento no lote 1 da plataforma em Castanheira do Ribatejo vai ser casa da Leroy Merlin.

“A sociedade investiu mais de 120 milhões de euros na construção deste projeto chave-na-mão no Lote 1, que conta com uma área bruta de construção de 108 mil m2”, lê-se no comunicado da empresa.

A construção deste projeto inicial envolve mais de 250 postos de trabalho e a participação de 40 empresas nacionais e locais.

Com a entrada em funcionamento da plataforma logística, a Leroy Merlin vai criar 400 postos de trabalho, com o objetivo de “aumentar a oferta de emprego e consequentemente contribuir para a economia local e nacional”.

O Jornal Económico já tinha noticiado em dezembro do ano passado que a empresa espanhola tinha chegado a um acordo com a Leroy Merlin para a construção da plataforma logística.

O complexo irá cobrir uma área de 105.500 metros quadrados num único pavilhão. A construção teve início no princípio do ano e a previsão de entrega é novembro de 2024.

O pavilhão estará localizado numa área estratégica no cruzamento da autoestrada A1 de Lisboa ao Porto com a A10, que liga Lisboa a Espanha e ao Algarve, sendo que mais de 60% do parque logístico de Lisboa está concentrado aqui, o que representa mais de 80% do parque logístico de Portugal.

“A Montepio concentra atualmente a sua carteira de clientes na zona centro de Espanha e pretende impulsionar a sua diversificação geográfica, aumentar a sua presença em áreas que apresentam grandes oportunidades, como é o caso da Castanheira do Ribatejo”, aponta Juan José Vera, diretor-geral da Valfondo Investment Management e Conselheiro da empresa espanhola.

Com este projeto, a Montepino pretende obter o nível Gold, “o mais elevado da certificação LEED”.

“Trata-se de um sistema de avaliação, à escala global, que analisa a sustentabilidade ao longo de todo o ciclo de vida dos edifícios. Esta certificação está em linha com a estratégia da Valfondo, sociedade de capital dedicada ao desenvolvimento, comercialização e gestão de ativos imobiliários logísticos, que gere os imóveis da Montepino e que procura impulsionar o desenvolvimento dos ativos da Montepino em conformidade com os mais altos padrões em matéria de durabilidade”, lê-se no comunicado.

A empresa destaca a integração de toda a empresa no complexo, onde se vão encontrar escritórios da Montepino compostos por open spaces, salas de reuniões, salas de formação e zonas de convívio.

“A nova e maior plataforma logística em Portugal vai impulsionar um desenvolvimento urbano coerente, assim como ampliar a diversidade e a produtividade das funções ecológicas, garantindo também a estabilidade ambiental do contexto urbano do complexo, através da criação de diversas zonas verdes e de uma bacia de retenção com 12 mil m3”.