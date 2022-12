Montepio quer reduzir capital social em 1.210 milhões

O Montepio quer reduzir o seu capital social em 1.210 milhões de euros, uma deliberação do Conselho de Administração do banco, que será evidentemente sujeita à apreciação dos acionistas, foi comunicado ao mercado esta quarta-feira.

“[…] O Conselho de Administração do Banco Montepio deliberou submeter à apreciação dos acionistas a redução do capital social em 1.210.000.000 euros, sem alteração do número de ações existentes e sem alteração do valor total da situação líquida, através do valor nominal de cada ação de um euro para 0,50 euros”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Vai ainda ser submetida aos acionistas uma alteração aos estatutos do Montepio, referente ao artigo 4.º (capital social).

Os procedimentos para o registo comercial da redução do capital só serão iniciados após a “deliberação unânime” dos acionistas, o que, segundo a mesma nota, deverá ocorrer até ao final do ano.

“Mais se informa que o ajustamento proposto mediante a incorporação de resultados transitados não terá qualquer impacto nos capitais próprios nem nos rácios de capital, pelo que os indicadores de solvabilidade do Banco Montepio não terão qualquer alteração”, esclareceu.

Segundo informação disponível no site do Banco Montepio, o seu capital social é 2.420 milhões de euros.