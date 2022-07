Moody’s diz que bancos do sul da Europa são os que mais beneficiam do mecanismo anti-fragmentação do BCE

A 21 de Julho de 2022, o Banco Central Europeu (BCE) porá em prática um aumento pré-anunciado das suas taxas de juro directoras de 25 ou 50 pontos base, e revelará detalhes de um novo mecanismo para limitar o alargamento dos spreads soberanos da zona euro, conhecido como o instrumento “anti-fragmentação”. Na sequência disto a Moody’s publicou um research onde diz que espera que os bancos do Sul da Europa sejam os principais beneficiários de ambas as medidas.

Tal como constata a Moody’s, os bancos do sul da Europa são grandes detentores de dívida soberana doméstica e por isso suscetíveis à volatilidade dos rendimentos (das yields).

O aumento das taxas de juros será o primeiro da zona euro em 11 anos. “O BCE disse anteriormente que voltará a aumentar as taxas em Setembro, e acreditamos que poderá seguir com novos aumentos numa data posterior”, refere a Moody’s.

Taxas de juro mais elevadas beneficiarão fortemente as margens financeiras líquidas dos bancos europeus e a rentabilidade global, mas o efeito será gradual e variará entre países, defende a agência de rating.

“Esperamos que os bancos em Espanha, Itália e Portugal obtenham maiores recompensas do que os seus pares do norte da Europa”. Isto porque os bancos destas zonas têm uma proporção mais elevada de empréstimos bancários contratados a taxas variáveis. O aumento das taxas dos bancos centrais levará a um aumento maior e mais pronunciado das receitas bancárias.

Pelo contrário, o efeito de apoio sobre as receitas será mais gradual e moderado nos sistemas bancários com predominância de empréstimos a taxa fixa, tais como França, Alemanha, Bélgica e Suécia.

Os bancos do sul da Europa têm também, em geral, rácios de transformação de depósitos em crédito (empréstimos/depósitos) mais baixos e amortecedores de liquidez mais elevados do que os seus homólogos do norte da Europa. “Como resultado, receberão maiores benefícios de rendimentos mais elevados sobre os seus activos líquidos, e não sofrerão aumentos significativos nos custos de financiamento graças às suas amplas bases de depósito, que são não muito sensíveis aos movimentos das taxas”, defende a Moody’s.

No dia 21 de Julho, o BCE comunicará também pormenores do seu novo instrumento “anti-fragmentação”, concebido para limitar o alargamento dos spreads soberanos na área do euro. Isto é, o prémio de risco face à dívida alemã a 10 anos.

O rendimento das obrigações soberanas de países altamente endividados da zona euro, como Itália, aumentou nas últimas semanas em relação aos títulos alemães de referência, reflectindo as preocupações sobre o impacto económico do abrandamento do crescimento e do aumento da inflação.

A medida anti-fragmentação irá também beneficiar principalmente os bancos do sul da Europa, que detêm grandes volumes de obrigações dos seus Estados e que são altamente suscetíveis à volatilidade do spread.

No final de 2021, segundo a Moody’s, os bancos italianos detinham pouco menos de 300 mil milhões de euros de obrigações do tesouro italiano, enquanto que os bancos espanhóis detinham 246 mil milhões de euros de dívida espanhola, os bancos portugueses 42 mil milhões de euros de títulos do Tesouro, e os bancos gregos 30 mil milhões de euros de dívida da Grécia.

Os bancos do sul da Europa são os grandes detentores de dívida soberana doméstica e por isso são suscetíveis à volatilidade dos rendimentos.