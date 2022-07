Moody’s diz que governos incorrerão em custos adicionais para extinguir incêndios e replantar árvores

A Moody’s analisou o impacto dos incêndios na economia incluindo na portuguesa. Nas últimas semanas, temperaturas recordes e seca na Europa levaram a incêndios florestais em França, Espanha, Portugal, Itália e Grécia. A Península Ibérica foi a mais atingida, com cerca de 180.000 hectares de área ardida em incêndios florestais em Espanha e Portugal a partir de 16 de julho de 2022. No entanto, as autoridades francesas registaram 40.000 hectares de terra queimada no mesmo período.

Em toda a União Europeia, a área ardida excede em muito os recordes anteriores no mesmo período, revela a agência.

A seca também está a levar a graves faltas de água, particularmente no sul da Europa. Segundo a Comissão Europeia, cerca de metade do território da UE está em risco de seca.

“Itália, em particular, experimentou a sua pior seca em 70 anos, o seu maior rio, o Po, está atualmente a vários metros abaixo do seu nível normal, enquanto o rio Brenta, também localizado no norte da Itália, está completamente seco desde o início de julho. O Ministério da Ecologia de França declarou recentemente um estado de crise hídrica em 20 zonas, inclusive nas regiões do norte, onde o Reno corre a níveis historicamente baixos”, lê-se na nota da Moody’s.

A curto prazo, estas condições irão enfraquecer a produção agrícola, lembra a Moody’s.

“É provável que os governos também precisem de estender as medidas de apoio aos territórios mais afetados. Por exemplo, o governo italiano adotou recentemente um pacote de ajuda de 36,5 milhões de euros (0,002% do PIB nominal) para ajudar as regiões que sofrem com as secas”, refere a Moody’s.

A Confederação italiana de Agricultores (Coldiretti) advertiu que a seca custará ao sector agrícola italiano 3 mil milhões de euros (0,15% de PIB nominal); pelo menos 30% da colheita total de arroz em Itália foi dizimada e as receitas de frutas e legumes no Vale do Pó caíram em mais de 30%.

A Comissão Europeia prevê que a produção cerealífera na UE será 2,5% mais baixa nesta estação do que durante o período de 2021/22, apesar dos esforços para aumentar a oferta interna.

“A produção francesa de trigo mole deverá estar 7,2% abaixo do nível do ano passado”, diz a Moody’s.

O sector agrícola representa uma pequena parte do valor acrescentado bruto (VAB) na maioria dos países (1,85% em França, 2,18% em Itália, 2,54% em Portugal, 3,02% em Espanha, e 4,46% na Grécia a partir de 2021), mas o declínio da produção irá exercer mais pressão sobre os preços dos alimentos, alerta a Moody’s.

“No meio de uma crise energética desencadeada pela invasão russa da Ucrânia, a seca também reduziu (a 1 de julho) a produção de energia hidroelétrica em Portugal, Espanha e Itália em mais de 20% em comparação com a média de 2015-2021 e forçou as centrais energéticas que necessitam de arrefecimento de água, como a nuclear, a abrandar a produção”, salienta a agência.

Diz a Moody’s que, “embora as estimativas sejam difíceis nesta fase, uma onda de calor em 2003 viu a produção anual de eletricidade nuclear da França cair 1,5%. Esta situação, associada ao facto de mais de metade dos reatores nucleares franceses estarem atualmente fora de serviço, forçou-a a importar eletricidade pela primeira vez desde 1980”.

Os preços mais elevados da energia e dos alimentos irão exercer maior pressão sobre a inflação e corroerão os gastos discricionários, o que, por sua vez, abrandará o crescimento económico.

Os governos incorrerão em custos adicionais para extinguir incêndios e replantar árvores, diz a Moody’s.

Os incêndios florestais do ano passado na Grécia, por exemplo, custaram ao governo 500 milhões de euros (0,3% do PIB nominal).

A UE também disse que está em conversações para comprar mais aviões de combate a incêndios, lembra a Moody’s.

Embora os custos de combates a incêndios continuem a ser controláveis a curto prazo, “o aumento esperado em número, intensidade e duração das secas e dos incêndios florestais nos próximos anos terão provavelmente um efeito negativo a longo prazo em termos de crédito”.

Num estudo publicado em julho de 2022, a Comissão Europeia disse que uma intensificação de eventos extremos num cenário normal de 1,5°C apresentará custos fiscais anuais adicionais de 4,5% do PIB em Espanha, 2,1% em Portugal, 1,7% em Itália e 1,2% em França.

As secas e os incêndios florestais teriam consequências importantes para o turismo, que representa mais de 20% do PIB na Grécia, 18% em Portugal, 15% em Espanha, 13% em Itália, e 9% em França.

“Uma maior exposição aos riscos climáticos físicos é suscetível de contribuir para uma erosão da sua força fiscal e económica”, defende a Moody’s.

“Refletimos estas vulnerabilidades nas pontuações do perfil do emissor ambiental “moderadamente negativo” (IPS) e “moderadamente negativo” para IPS social “altamente negativa” que atribuímos à Espanha, Grécia e Portugal”, refere a agência.

As pontuações da Moody’s ESG Solutions mostram um vasto conjunto de riscos climáticos elevados no sul da Europa, mas o calor, a escassez de água e os incêndios são fatores-chave.