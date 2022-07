Moody’s põe rating do Bank Millennium a um patamar de cair para “lixo”

A Moody’s cortou em dois níveis o rating do banco polaco Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, baixando a notação de Baa1 para Baa3, o último patamar acima do “lixo”.

A Moody’s justifica a ação de rating, tomada esta quarta-feira, com o anúncio por parte do Bank Millennium de que estima que os seus rácios de capital caiam abaixo dos requisitos mínimos regulamentares de capital devido à nova legislação sobre moratórias no crédito à habitação na Polónia.

Para a agência de notação, a erosão das almofadas de capital “enfraquece significativamente o perfil financeiro do Bank Millennium e aumentou as pressões já existentes na sua capitalização decorrentes dos riscos legais associados aos litígios com os créditos à habitação em francos suíços”.

Em comunicado a agência de rating diz que a Moody’s reduziu a sua notação dos depósitos a longo prazo do Bank Millennium para Baa3 e colocou as notações em modo revisão para nova descida de classificação.

“A Moody’s Investors Service (Moody’s) baixou hoje as suas classificações de depósitos a longo prazo do Bank Millennium para Baa3 a partir de Baa1, e as suas classificações de programas de dívida não garantida MTN júnior, a longo prazo para (P)Ba2 a partir de (P)Baa3”. A agência de rating também baixou a notação de crédito de base do banco (BCA) e o ratingBCA Ajustado para Baa2 a partir de Baa3, bem como a sua Avaliação de Risco de Contraparte (CRA) de longo prazo para Baa2(cr) baixando de A3(cr), bem como a classificação do Risco de Contraparte (CRR) de longo prazo que cai de A3 para Baa2.

Além disso, as classificações dos depósitos de curto prazo foram reduzidas de de P-2 para P-3.

Como parte da ação de classificação actual, a Moody’s também colocou todas as notações e avaliações de longo e curto prazo do banco polaco do BCP em revisão para nova descida de notação.

A ação de rating da Moody’s segue-se ao anúncio da Bank Millennium de que espera que os seus rácios de capital desçam abaixo dos requisitos mínimos regulamentares de capital em resultado da implementação da nova legislação favorável ao cliente na Polónia, cuja componente chave é um esquema de moratória de empréstimos para os detentores de créditos hipotecários em moeda polaca (zloty).

Na opinião da Moody’s, a erosão associada das almofadas (buffers) de capital do banco polaco para abaixo do mínimo regulamentar, no que diz respeito ao nível estabelecido pelo Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), “processo de análise e avaliação para fins de supervisão”, leva a que o seu requisito do Pilar 2 (P2R) tenha enfraquecido significativamente o perfil financeiro do Bank Millennium e tenha aumentado as pressões existentes sobre a sua capitalização, decorrentes dos riscos legais associados à sua carteira de hipotecas em francos suíços.

Durante o período de revisão, a Moody’s irá avaliar a capacidade a curto prazo do banco para restaurar a sua capitalização e reconstruir os seus amortecedores (buffers) de capital num ambiente operacional que se tornou muito mais adverso e incerto.

A agência de rating irá também rever o impacto esperado do programa de moratórias de crédito, adoptado pelo Governo polaco, no Bank Millennium, o que depende em grande medida de quantos dos seus clientes de crédito hipotecário em zlotys irão, em última análise, participar no programa.

Além disso, a agência de rating irá rever a capacidade e vontade do acionista maioritário do Bank Millennium, o BCP, para prestar apoio à sua subsidiária polaca em caso de necessidade.

Miguel Maya, CEO do BCP, tem recusado que o banco polaco seja para vender.