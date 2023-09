A empresa de outdoors liderada por Vasco Perestrelo está a investir cerca de 1,5 milhões de euros, do pacote de 25 milhões para Lisboa, na modernização dos ecrãs nestas concessões.

8 Setembro 2023, 12h00

A MOP – Multimedia Outdoors Portugal, que está no mercado de publicidade exterior e entrou este ano em Lisboa, onde opera 40% do mobiliário urbano, está neste momento a modernizar os painéis de anúncios da Fertagus e Metro Sul do Tejo. O investimento ronda os 1,5 milhões de euros, do pacote de 25 milhões para a capital, avançou ao Jornal Económico (JE) o CEO.

Vasco Perestrelo estima que a partir 2026 a percentagem de mupis digitais aumente dos atuais 20% para cerca de 30-40%, porque o sector “está a crescer bastante”. “Acho que há capacidade podermos investir ainda mais. Assim que quando acabarmos este ciclo de investimento, provavelmente, voltaremos a iniciar um outra vez”, diz.

A empresa, detida pela Explorer Investments, partilha a exploração do mercado OOH – Out of Home em Lisboa com a JC Decaux, que detém a maioria (60%) da concessão do concurso público que começou em 2017 e só foi concluído no ano passado. O CEO da MOP antecipa que, até ao final do ano, 50% do equipamento esteja instalado e no início do próximo a segunda metade.

