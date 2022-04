Moreira da Silva avisa que não contem com ele para “partidarizar” guerra na Ucrânia

Num comunicado divulgado hoje à imprensa, a Câmara Municipal de Setúbal explicou que “solicitou com a máxima celeridade” um esclarecimento ao Governo no dia seguinte a uma entrevista da embaixadora da Ucrânia em Lisboa, Inna Ohnivets, dada a 8 de abril à CNN Portugal, na qual se manifestava preocupada pela existência de “organizações pró-russas” infiltradas no apoio aos refugiados ucranianos.