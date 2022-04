Moreira da Silva promete “Governo sombra” à inglesa e rejeita alianças com o Chega: “No PSD, não cabem racistas, xenófobos, populistas”

Jorge Moreira da Silva apresentou na manhã desta quarta-feira a candidatura oficial à liderança do PSD. No seu discurso, insistiu nas palavras reforma, modernização, diferenciação e crescimento sustentável, comprometendo-se a criar, pela primeira vez em Portugal, um “Governo Sombra” que, se eleito, irá apresentar a sua composição no congresso de quatro de julho.

O social democrata começou por anunciar que renunciou ao cargo na OCDE, onde esteve seis anos, para entrar na corrida interna do PSD. “Foi uma decisão difícil”, disse.

“Candidato-me à liderança do PSD pelo sentido de responsabilidade que 33 anos de militância exigem, e animado pela firme convicção que sou portador de um projeto capaz de renovar o PSD, libertar o potencial de crescimento sustentável em Portugal, e assegurar que os portugueses reconquistam o seu pleno direito ao futuro”, afirmou, acrescentando que é o “militante que hoje está em melhores condições para esse desígnio”.

Fazendo referência ao contexto internacional marcado pela guerra na Europa e na inflação galopante, destaca que, Portugal enfrenta “uma tempestade perfeita” porque “o mundo mudou a uma velocidade alucinante, o país não se atualizou nem se reformou, e não pôde contar com o potencial transformador do PSD”.

Moreira da Silva comprometeu-se a constituir, pela primeira vez em Portugal, um “Governo Sombra” de estilo inglês que, se eleito, irá apresentar a sua composição no congresso de quatro de julho. Garante que irão integrar a lista pessoas que não o apoiam agora na corrida interna.

“Fiquem a saber os ministros e secretários de estado do PS que terão uma marcação direta dos congéneres do governo sombra do PSD. E fique António Costa a saber que terá em mim um adversário enérgico”, indicou.

Assim, diz que, se eleito, vai liderar uma oposição firme, inconformista, criativa, e reformista. “Mais do que mera oposição, seremos alternativa”, frisou, acrescentando que “o PSD não enfrenta uma crise de identidade, mas uma crise de modernidade”.

O social democrata pretende então atualizar as linhas programáticas do PSD à semelhança do que Bill Clinton fez em 1992, Tony Blair em 1995, e David Cameron em 200, depois de longos períodos oposição a que se seguiram longos períodos de governação.

Isso implica, na sua visão, modernizar o PSD: torná-lo num partido de movimento, orientado por causas, de eleitores e de votantes, que estará em contacto com os cidadãos, envolvendo-os nos processos de decisão interna, tecnologicamente avançado, qualificado nos seus representantes — implementando, para este efeito, programas de formação em liderança de políticas públicas cuja frequência será obrigatória para todos os candidatos a eleições. “Comigo, o PSD vai passar a ter uma cultura de start up e não de incumbente”, esclareceu.

“Comprometo-me a aumentar o número de militantes, a dar-lhes mais poder e não aos dirigentes”, e a criar formas de participação a não militantes na vida interna do PSD. Afirma a intenção de adotar um código de conduta aplicável a todos, e de atingir o objetivo de paridade nos órgãos políticos internos e nas eleições, tal como de valorizar os autarcas no desenho de políticas públicas nacionais. “Seremos o partido preferido dos jovens”, acrescentou.

Jorge Moreira da Silva quer posicionar o PSD “como espaço amplo que agrega os reformistas, democratas e liberais sociais”. Para isso, considera necessário clarificar a natureza do relacionamento com os outros partidos políticos.

Em primeiro lugar, diz que se distingue do PS pela índole reformista e pela valorização da iniciativa privada, pelo reconhecimento do mérito, pela defesa de um estado que sirva os cidadãos, mas também pelo nível de impostos que considera aceitável cobrar e pelos limites da sustentabilidade da dívida.

“Distingue-se dos outros partidos à direita com representação parlamentar por não ser um partido de nicho, com reservas quanto ao combate às alterações climáticas, e ao papel fundamental do Estado na provisão de serviços universais na saúde e na educação. E, principalmente, que não admite, em qualquer circunstância, dialogar e negociar com forças populistas e extremistas”, frisou.

Em concreto, em relação ao Chega, ficou o recado: “Lamento que, em 2020, muitos tenham ficado convenientemente calados e que venham agora definir o PSD como a casa comum dos não socialistas. Comigo não. Na casa do PSD não cabem racistas, xenófobos, populistas”.

Em relação ao sei papel como alternativa a Montenegro, a quem não se referiu diretamente no discurso, diz que os portugueses o conhecem bem por estar na vida política há 30 anos.

“Não vivo a política como um vício ou como um jogo. Encaro-a como um serviço à comunidade” ressalva, usando como exemplos da sua coragem e consciência o facto de ter querido garantir, em 2011, uma visão pós Troika e, em 2020, que se clarificassem as linhas de união ao Chega nos Açores.

“Conseguirei facilmente unir porque nunca andei a dividir. Serei o presidente de todos os militantes, honrarei toda a história do PSD, e saberei reconhecer o papel essencial de todos os líderes do partido”, sublinha.

Por último, compromete-se a reformar para garantir o direito ao futuro. “O nosso modelo de crescimento não é viável nem sustentável”, disse. A falta de ambição dos governos “mostra que estamos a viver a crédito do planeta, mas também dos nossos filhos” devido, nomeadamente, aos problemas de dívida, de envelhecimento demográfico, de precariedade e desigualdades, de investimento público e produtividade.

Atribui ao partido socialista a principal responsabilidade pela situação em que Portugal está por estar no governo em 14 dos últimos 20 anos, enumerando o caminho para o resgate do FMI, mas também por não ter aproveitado as reformas do PSD e o bom contexto internacional, apontando um Plano de Recuperação e Resiliência que investiu no Estado e não na economia, e um OE “irrealista”.