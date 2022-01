Morreu Comandante Ricciardi aos 102 anos

O pai de José Maria Ricciardi morreu aos 102 anos em Cascais. António Luís Roquette Ricciardi, Comandante da Marinha, especializado em Aviação, liderou um dos cinco ramos da família Espírito Santo e foi presidente do Conselho Superior do Grupo Espírito Santo, de que foi acionista.

Apoiou o filho na guerra de sucessão do BES, em 2013, antes de ser descoberta a situação financeira do grupo que culminou com a sua insolvência e com a resolução do banco.

O Comandante Ricciardi teve sete filhos. A origem da família Ricciardi vem de Itália.