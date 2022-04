Mortalidade em Portugal cresceu mais de 11% em março

O mês de março registou um total de 10.754 óbitos, mais 92 mortes do que o registado em fevereiro de 2022 e mais 1.144 do que em março do ano passado, o que significou um acréscimo de 11,9%, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

As mortes por Covid-19 representaram 6% do total de óbitos, tendo ascendido a 644 no mês em análise. Os óbitos devido à pandemia de Covid-19 apresentaram uma diminuição face a fevereiro de 2022, o que significou menos 470, mas aumentaram em relação a março de 2021, mais 142.

Entre 31 de janeiro de 20 de fevereiro, o número de óbitos foi superior à média dos cinco anos antes da pandemia, sendo que nas duas semanas seguintes o número de mortes regressou a valores inferior à média de 2015-2019.

No mês de fevereiro, o número de nados-vivos aumentou 6,2% face ao mês homólogo. Entre janeiro e fevereiro nasceram 6.293 e 6.088 bebés, um aumento de 4,8% (289) e 6,2% (353) em relação aos meses homólogos.

Nos dois primeiros meses do ano nasceram 12.381 bebés, um valor superior ao verificado no mesmo período de 2021, quando tinham nascido 11.739 nados-vivos, um acréscimo de 5,5%.

No entanto, e apesar deste último aumento, o saldo natural registou -5.436 em janeiro e -4.558 em fevereiro de 2022. “O valor do saldo natural verificado em fevereiro desagravou-se relativamente ao registado no mês homólogo de 2021 (-7.027)”, indica o gabinete estatístico.

“Nos primeiros dois meses de 2022, o valor acumulado do saldo natural foi -9.994, apresentando um desbravamento acentuado relativamente ao valor observado no mesmo período de 2021 (-20.683)”, um valor que tinha sido alcançado devido ao elevado número de óbitos durante a pandemia.

O gabinete estatístico revela um aumento do número de matrimónios durante os dois primeiros meses do ano, face ao levantamento das medidas de contenção da pandemia. “Em janeiro e fevereiro de 2022, celebraram-se, respetivamente, 1.141 e 1.401 casamentos, correspondendo a 1,4 e 7,9 vezes o número de casamentos realizados nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 (mais 327 e 1.224 casamentos)”, lê-se no gabinete.

Ainda assim, o INE dá conta da celebração de 2.542 casamentos entre janeiro e fevereiro do presente ano, mais 1.551 do que no período homólogo de 2021, mais 60 do que em 2019 mas menos 378 do que em 2020.