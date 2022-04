Mostra da U.Porto abre hoje ao público em Gondomar com transporte gratuito a partir da Invicta

Desde hoje e até domingo (de 21 a 24 de abril), estudantes, professores e investigadores da Universidade do Porto “mudam-se” para o Pavilhão Multiusos de Gondomar para o regresso da Mostra da U.Porto ao formato presencial. Pensada especialmente para os jovens que estão a escolher o curso universitário, a iniciativa conta também experiências e demonstrações científicas para toda a família.

A Mostra da U.Porto arranca com a visita oficial do Reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, agendada para esta quinta-feira, dia 21 de abril, às 11h30.

Durante quatro dias, faculdades, centros de investigação e outros serviços da U.Porto apresentam várias atividades para todos os curiosos que queiram descobrir mais sobre a Universidade. Desde aulas práticas de pintura e desenho, à demonstração de manobras de Suporte Básico de Vida, simulações de julgamentos, ou a exibição de robôs ou submarinos, são várias as atividades interativas de experimentação e demonstração científica abertas à participação de todos, desde os mais pequenos aos mais crescidos.

Os visitantes terão também oportunidade de ouvir Álvaro Siza, numa conferência inédita na tarde de sábado, dia 23 de abril. Já no domingo, a U.Porto organiza sessões de esclarecimento sobre o acesso ao Ensino Superior, para esclarecer os jovens e as suas famílias sobre o processo de candidatura, apoios sociais, entre outras questões.

Como é o curso? Quais as melhores experiências? Como foi entrar na Universidade? Estas e outras questões podem ser respondidas, ao longo de quatro dias, pelos estudantes, professores e funcionários da U.Porto. A poucos meses da escolha do curso universitário, os jovens terão, na Mostra da Universidade do Porto, um espaço privilegiado para saber mais sobre a oferta formativa da Universidade.

Com entrada livre, a Mostra da U.Porto estará em funcionamento de 21 a 24 de abril, das 10 às 19 horas, na quinta e sexta-feira, enquanto no fim-de-semana abre às 11 horas e encerra às 20 horas (no sábado) e 19 horas (no domingo). A Universidade do Porto vai disponibilizar transporte gratuito a partir da cidade do Porto, desde as estações de metro do Estádio do Dragão e Campanhã e desde os polos universitários da Asprela e Campo Alegre.