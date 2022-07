Mota e IF-CECPLP aliam-se para promover a integração de trabalhadores de países de língua portuguesa

A Mota-Engil e o Instituto de Formação dos Países de Língua Oficial Portuguesa (IF-CECPLP) fizeram uma parceria para formação, capacitação e contratação de trabalhadores da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) para Portugal.

“Esta iniciativa pretende criar oportunidades de emprego em Portugal para trabalhadores estrangeiros, nomeadamente da CPLP, promovendo a cooperação e promoção da língua portuguesa e contribuindo também para a imigração regular e integrada”, diz a Mota-Engil que vai apresentar a parceria no dia 20 de julho no Estaleiro da Mota-Engil no Porto Alto.

Ao abrigo deste programa – “que pretende também, fortalecer as relações bilaterais entre os respetivos países, promovendo o acordo de mobilidade entre os países dos Estados Membros da CPLP”, diz a Mota-Engil – os trabalhadores serão integrados na empresa de construção portuguesa com contrato de trabalho e visto de trabalho de um ano (renovável).

Desta forma a construtora pretende combater a falta de mão-de-obra em Portugal ao mesmo tempo que contribui para a imigração regular e integrada.

“Com uma seleção criteriosa, a iniciativa da Mota-Engil e da IF-CECPLP decorrerá com um programa de formação e capacitação no país de origem dos trabalhadores, facilitando a sua integração social e profissional em Portugal, contribuindo, desta forma, para o combate à imigração irregular e de risco e com vista à resolução da necessidade de trabalhadores no setor da Construção Civil em Portugal”, lê-se no comunicado.

Um primeiro grupo, proveniente da Guiné-Bissau, será integrado em três obras em Lisboa, e é constituído por trabalhadores das áreas da carpintaria e alvenaria.