Mota-Engil assina contrato de 1,3 mil milhões no México

A Mota-Engil assinou um contrato no valor de 1,3 mil milhões de euros no México, anunciou esta segunda-feira a empresa.

Este contrato visa a construção de várias linhas de metro em Monterrey, cidade localizada no estado de Nuevo León, no nordeste do país, junto à fronteira com os Estados Unidos.

O contrato consiste na “construção das linhas 4, 5 e 6 do Metro de Monterrey, com uma extensão de 36 km, apresenta uma duração prevista de 5 anos e irá contribuir para melhorar as soluções de mobilidade na cidade de Monterrey”.

“Com a adjudicação deste projeto, a Mota-Engil consolida a sua posição no México como um dos maiores players no segmento ferroviário”, pode-se ler no comunicado enviado à CMVM.

A Mota-Engil está a subir 2,30% para 1,066 euros na bolsa de Lisboa.

Esta segunda-feira, a empresa iniciou uma operação de financiamento no mercado obrigacionista para angariar 50 milhões de euros que termina a 17 de outubro.